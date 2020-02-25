إيوان كاليب بطلاً لمرحلة حتا في طواف الإمارات

المصدر: دبي - عدنان الغربي (دبي - البيان الرياضي)

توج الأسترالي إيوان كاليب، من فريق لوتو سودال البلجيكي، بطلاً للمرحلة الثانية (حتا)، لطواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 29 الجاري، بمشاركة 140 دراجاً عالمياً، يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات، بمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1122 كلم.

وقطع كاليب، الذي سبق أن حقق لقب هذه المرحلة في العام الماضي، مسافة السباق الممتدة لـ 168 كم، في زمن قدره 4:18:16 ساعات، فيما حل الإيرلندي سام بينت دراج فريق كويك ستيب البلجيكي، وصيفاً، والفرنسي أرنود ديمار، دراج فريق غروباما ثالثاً.

صدارة

وانتزع كاليب القميص الأحمر لمتصدر السباق، الذي ترعاه طيران الإمارات، من الألماني باسكال أكرمان، كما انتزع منه أيضاً القميص الأخضر لمتصدر السباق بالنقاط برعاية مبادلة، فيما احتفظ الصربي فيليكو ستونيتش من فريق فيني زابيو الإيطالي، بالقميص الأسود، المخصص للسرعة، برعاية طيران أبوظبي، بتصدره الترتيب بـ 29 نقطة، وحصل الروسي نيكولاي شركاسوف من غازبروم، على القميص الأبيض، المخصص للمتصدر تحت 25 سنة، برعاية نخيل، بعدما تصدر الترتيب بـ 7:47:36 ساعات، وبفارق 3 ثوانٍ عن تادي بوغتشار دراج فريق الإمارات.

وبنهاية المرحلة الثانية، تصدر إيوان كاليب طواف الإمارات، بزمن قدره 7:47:19 ساعات، وبفارق 12 ثانية، عن الإيرلندي سام بينت، الذي حل وصيفاً، وجاء الفرنسي أرنود ديمار في المركز الثالث، بفارق 16 ثانية.

تتويج

وحضر مراسم التتويج عند خط النهاية بسد حتا، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للطواف، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للطواف، وممثلي الهيئات والشركات الراعية.

وانطلقت المرحلة الثانية من قرية حتا التراثية، وسط سلسلة جبال الحجر والصحراء المحيطة بها، على طرق واسعة ومستقيمة، تتميز بتموجاتها المتواصلة، وبعد الوصول إلى نقطة الانعطاف في الفجيرة، التف المسار عائداً نحو حتا، ثم تجاوز منطقة المنيعي المعروفة بمزارعها، وانعطف نحو الحويلات، ومنها إلى حصن حتا، والقرية التراثية، إلى خط النهاية بسد حتا.

وبلغ معدل سرعة السباق 39,029 كم في الساعة، لكنها وصلت أحياناً إلى 53 كم و60 كم، وتجاوزت 70 كم في الساعة في بعض المنحدرات.

مرحلة

ويدخل الطواف اليوم، مرحلته الثالثة «المرموم – جبل حفيت» لمسافة 184 كم بين دبي وأبوظبي، وينطلق الدراجون من منطقة القدرة، ويمر المسار في الصحراء على طرق طويلة مستقيمة، إلى أن يصل إلى مدينة العين، حيث يمر الدراجون بالكثير من معالم المدينة، بما في ذلك بعض الأجزاء المشتركة مع المرحلة الخامسة، فيما تختتم غداً آخر المراحل الأربع، التي استضافتها دبي خلال الأيام الأربعة الأولى للسباق، قبل التحول إلى العاصمة أبوظبي، التي تستضيف المراحل 5 و6 و7.

%39

39 % من المشاركين في النسخة الثانية لطواف الإمارات يتواجدون للمرة الأولى، ولذلك ليست لديهم أي خلفية عن مسارات السباق وهم بصدد اكتشافها في كل مرحلة، بينما 61% سبق لهم المشاركة في النسخة الأولى العام الماضي أو من ضمن المتسابقين الذين تواجدوا في إحدى النسخ السابقة لطوافي دبي وأبوظبي.

ويعدّ البريطاني مارك كافنديتش دراج فريق البحرين ماكلارين والإسباني أليخاندرو فالفيردي كابتن فريق موفيستار والأسترالي، إيوان كيلب دراج فريق لوتو سودال البلجيكي والإيرلندي سام بينت دراج فريق كويك ستيب البلجيكي والهولندي ديلان غرونويغن من فريق فيسما، من بين أكثر الدراجين الذين يعرفون مسارات الطواف بحكم مشاركاتهم السابقة.

25

شهد مسار المرحلة الثانية لطواف الإمارات اصطفاف الجماهير بجانب الطريق لتحية الدراجين في العديد من المناطق السكنية والقرى التي مر بها السباق مثل قرية المنيعي المتواجدة ما بين الجبال في منطقة حتا، حيث خرج الأهلي للترحيب بالدراجين وتحفيزهم على المنافسة بقوة خلال 25 كم الأخيرة من السباق، رافعين لافتات عليها صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعبارة البيت متوحد.

100

أكد العقيد جمعة سالم بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، أن الخطة المرورية لطواف الإمارات، تختلف من مرحلة إلى أخرى، ويتم تحديدها قبل انطلاق السباق بفترة طويلة، بعد عملية مسح لكل المسارات، حيث يتم تكثيف دوريات الشرطة في المراحل التي تمتد وسط المدينة، وتقل في المراحل الخارجية.

وأضاف: «تم تخصيص بين 45 و50 دورية للمرحلة الأولى، لأنها بدأت من جزيرة النخلة، وامتدت على مسارات خارجية، قبل أن تنتهي في قلب واحة دبي للسيليكون، بينما قمنا بتخصيص 22 دورية فقط لمرحلة حتا، لأنها تقام في مسار جبلي وخارج المدينة في جزء كبير، و15 دورية في المرحلة الثالثة «المرموم – جبل حفيت»، التي تمتد لمسافة 184 كم بين دبي وأبوظبي.

وتابع: «في المرحلة الرابعة (بنك الإمارات دبي الوطني)، الممتدة لمسافة 173 كم وسط مدينة دبي، وتنطلق من حديقة زعبيل، وصولاً إلى منطقة سيتي ووك، سيتم تخصيص 100 دورية».. موضحاً، أن الخبرة التي اكتسبتها شرطة دبي من خلال الطواف ساعدتها في اختصار الجهود، وتجنب إغلاق الطرق، إلا في حالات استثنائية.

اقرأ أيضاً: