بطل طواف فرنسا يعود من بوابة الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعاد طواف الإمارات، الحياة إلى دَراج فريق أنيوس الإنجليزي، كريس فروم، بطل طواف فرنسا، بعد أن انقطع عن خوض منافسات السباقات العالمية، بسبب حادث طرق تعرض له قبل ثمانية أشهر تقريباً.

فقد ظهر، كريس فروم في المرحلة الأولى من طواف الإمارات، بعد أن تعافى نسبياً من الإصابة، إذ تمكن أن يصل برفقة الدراجين الآخرين إلى خط النهاية في المركز 116، إلا أنه كان سعيداً بنجاحه في العودة من جديد إلى المشاركة.

وظهر على فروم أنه كان يعاني من مشاكل في ساقة اليمنى، وكانت آثار الكسر في الضلع الأيمن، واضحة عليه، إلا أنه تغلب على كل هذا، ونجح فيما كان يُخطط له بإنهاء السباق، دون التخطيط لحسابات الفوز أو الخسارة.