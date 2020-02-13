محمد بن راشد وحمدان بن محمد يشهدان ختام مهرجان ولي عهد دبي للهجن في المرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم، علي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، بميدان المرموم، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، كما تابع التحديات سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قام بتتويج الفائزين بالرموز عقب انتهاء الأشواط الأربعة التي خصصت لنخبة الأصائل من هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول لمسافة 8 كلم.

وذهب سيف ولي عهد دبي إلى مرغم وذلك بواسطة «بلسم» ملك حمد راشد حمد غدير الكتبي التي تمكنت من حسم معركة الحول المفتوح في الشوط الرابع بوصولها خط النهاية في 12:22:0 دقيقة وحلت «البرشاء» لمحمد زايد المنصوري في المركز الثاني، ثم «نجلاء» لسعيد محمد العامري في المركز الثالث.

بشاير

أما سيف ولي عهد دبي الآخر، والمخصص للحول المفتوح للإنتاج، فقد كان من نصيب «بشاير» المملوكة لصالح حمد سعيد غصنة العامري، والتي تمكنت من حسم معركتها الشرسة مع بقية الشعارات في 12:30:3 دقيقة، وجاءت بعدها «شواهين» لحمدان سالم العامري في المركز الثاني، ثم «الشايبة» لمحمد صالح الحميري في المركز الثالث.

وذهب خنجر الزمول المفتوح للإنتاج إلى شعار فارس عبد الله سعيد الدرعي والذي قدم «جزيل» على رأس المنافسين في ثاني أشواط اليوم الأخير بتوقيت 12:49:9 دقيقة، وحل بعده «مسلي» لحمد محمد فهيد العجمي ثانياً، ثم «مرحب» لسهيل حمد العامري ثالثاً.

ولم يتأخر شعار صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي عن وضع اسمه ضمن قائمة الفائزين برموز سن الكبار، وذلك بتقديمه لـ «ممتاز» على قمة الزمول في الشوط المفتوح في 12:36:9 دقيقة وجاء «مجلاد» لسعيد راشد الكتبي ثانياً، ثم «الأبجر» لسهيل محمد العامري في المركز الثالث.

جوائز

خصصت جائزة قيمتها ثلاثة ملايين درهم للفائزين بسيفي ولي عهد دبي، بينما يحصل صاحبا المركز الثاني على 800 ألف درهم، و500 ألف درهم لصاحبي المركز الثالث، و300 ألف درهم للمركز الرابع، ومائتي ألف درهم لصاحبي المركز الخامس.

أما صاحبا خنجري الزمول فسيحصلان عن جائزة نقدية قيمتها مليونا درهم، وصاحب المركز الثاني على 600 ألف درهم، والمركز الثالث يحصل على 400 ألف درهم، أما المركز الرابع فيحصل على 200 ألف درهم، ومائة وخمسين ألف درهم لصاحب المركز الخامس.

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سيارة فخمة خصصت للفائزين، بالإضافة للجوائز النقدية الأخرى، بقيمة كلية للجوائز ستتجاوز 120 مليون درهم، والسيارات من فئة «نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، فورد ستيشن، كروز بيك أب».

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شوطاً خصصت لها جوائز نقدية ضخمة لأصحاب المراكز حتى العاشر، في جميع أشواط المهرجان الكبير، كما خصصت جوائز نقدية أخرى في أشواط السيارات، للفائزين من المركز الثاني حتى العاشر.

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خصصت اللجنة المنظمة 4 حافلات، نقلت الزوار لميدان المرموم، منها حافلتان من دبي مول ومترو دبي مول إلى نادي دبي لسباقات الهجن، والعكس، وحافلتان داخل ميدان المرموم، ساعدت السياح في متابعة الأشواط، وحافلة أخرى كان تحت تصرف جميع الفنادق والشركات.

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