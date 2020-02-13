ابن «الوسمي» يحصد الإعجاب

أقيمت بمنصة نادي دبي لسباقات الهجن، أول من أمس، فعاليات مزاد مختبر الجزيرة للأبحاث البيطرية للفطامين، والذي عرضت من خلاله 24 مطية، ومن أبرز الزمول التي عرضت عيالها زمول هجن العاصفة «الشبابي، عالي وطحان»، وزمول الشيخ سيف بن محمد آل نهيان «مداهم، غريب، القائد براق، الصويغي، القرشي، سراب ولد القريشية ومجد ولد طماشة»، وزمول الشيخ طحنون بن محمد «شاهين المهيري والوسمي»، بالإضافة إلى «مناور» بعير الشيخ خليفة بن سيف آل نهيان.

ونجح خاطر سالم العمري في الظفر بملكية القعود المنحدرة ملكيته من الأب «الوسمي» بعير الشيخ طحنون بن محمد وأمه «الدرعية» في مقابل 160 ألف درهم، فيما ذهبت ملكية البكرة بنت «شاهين المهيري» بعير الشيخ طحنون بن محمد وأمها «سودانية» إلى مطر علي بالرشيد السويدي، وذلك مقابل 65 ألف درهم، أما البكرة المنحدرة من سلالة الأب «طحان» العاصفة وأمها «بنت صوغان» فقد انتقلت ملكيتها إلى سالم سعيد غدير الكتبي مقابل 25 ألف درهم، وهو نفس المبلغ الذي دفعه خاطر سالم العمري ليحصد ملكية البكرة بنت «طحان» العاصفة وأمها «بنت نسمة».