مصر تهزم الجزائر وتلحق بتونس في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

المصدر: د ب أ

تأهل المنتخب المصري الأول لرجال كرة اليد بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا المدير الفني، لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 24 المقامة حاليا في تونس وتستمر حتى غد الأحد.

وصعد "الفراعنة" للنهائي عقب فوزهم على المنتخب الجزائري بنتيجة 30 / 27.

وكان الشوط الأول انتهى لصالح المنتخب المصري بنتيجة 15 / 14، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في المباراة النهائية مع المنتخب التونسي الذي تغلب على نظيره الأنجولي 39 / 23 في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

يذكر أن الفائز باللقب سوف يتأهل مباشرة لمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بالعاصمة اليابانية طوكيو في الصيف المقبل.