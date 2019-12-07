القمزي الأسرع في مونديال الفورمولا 2

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سجل نجم فريق أبوظبي راشد القمزي قائد الزورق 35، أمس، بداية قوية في الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 والتي تقام في العاصمة أبوظبي بإحراز أفضل زمن ضمن سباق السرعة وتحقيقه لـ45,13 ثانية، وتفوق القمزي خلال تصفيات الزمن المختلفة والتي انقسمت لثلاث تصفيات شارك من خلالها 19 زورقاً، وحل ثانياً البرتغالي دوارتي بينيفتي بزمن 45,59 ثانية وثالثاً الإنجليزي أوين جيلف بزمن 45,75 ثانية. وضمن القمزي أن يكون أول المنطلقين في السباق الرئيسي اليوم ويقترب من تحقيق لقب الجولة.