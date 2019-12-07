19 زورقاً تتحدى مياه العاصمة في السباق الرئيسي لمونديال الفورمولا2

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينطلق اليوم، السباق الرئيسي للجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، على مياه كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، بمشاركة قوية من 19 متسابقاً.

ويتقدم المشاركين من زوارق الإمارات وأبطالها، المتصدر زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي، وفريق الفيكتوري بقيادة أحمد الفهيم ومنصور المنصوري، وزورق الشارقة بقيادة فرديناند زينديربيرجن، ويقام السباق تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

ويسعى أبطال الإمارات، إلى حسم ملف ثاني وثالث العالم من خلال المنافسة، خاصة وأن أبوظبي 35 قد حسم اللقب والمركز الأول على الترتيب العام مبكراً، قبل بدء هذه الجولة بوصوله إلى النقطة 75 في مشوار المنافسة وبابتعاده بفارق كبير جداً عن صاحب المركز الثاني وهو البرتغالي دوارتي بينيفتي ويمتلك 38 نقطة.

وستكون المنافسة اليوم قوية على وصافة الترتيب العام وهي مفتوحة بين خمسة زوارق هم البرتغالي دوارتي والسويدي اولا بيترسون وزورق الشارقة وزورق الألماني ستيفان هاجن وزورق السويدي دانييل سيجينمارك، وبالرغم من حسم القمزي الصغير للقب إلا أنه يسعى أيضاً لتأكيد صدارته والفوز بلقب جولة أبوظبي وتحقيق أحد أهم الألقاب الخاصة له خلال مسيرته.

إضافة جديدة

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي أن السباق العالمي الذي تحتضنه العاصمة أبوظبي هو إضافة جديدة لكل المسابقات العالمية التي سبق وأن نظمها في الإمارة، وقال: قد نكون النادي البحري الوحيد في الدولة والذي يعمل على إحضار بطولة عالمية جديدة في كل موسم، ولكن أيضاً نفرح بأن نساهم في تطوير الرياضة البحرية وتطعيم البطولات الدولية المختلفة التي تحتضنها الإمارات.

وتابع الرميثي: نحن سعداء أيضاً لأننا وضعنا اسم أبوظبي على الأجندة الدولية البحرية وبشكل دائم، وأن يكون هذا التواجد دائماً من خلال تنوع البطولات التي يستضيفها النادي، وسنكون على موعد مع حدثين عالميين آخرين على الأقل من خلال الموسم الرياضي الحالي، وتلك البطولات، هي رسائل ترويجية وأيضاً ترفيهية، خاصة وأنه يقيم السباقات في إحدى الواجهات البحرية المهمة للإمارة والتي تحظى بحضور جماهيري غير عادي، وتمنى الرميثي لكل الفرق الإماراتية التوفيق اليوم.

لا ضغوطات

أكد جمعة القبيسي راديو مان راشد القمزي أنه لا توجد أي ضغوط على المتصدر للترتيب العام زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي، خاصة مع الفارق الكبير بينه وبين أقرب منافسيه، وقال: قد تكون من المرات النادرة في هذه البطولة أن يدخل المتصدر آخر جولة من دون أي ضغوط بعد أن يكون قد حسم اللقب قبل هذه الجولة.