جيوتو بطلاً للسباق الثاني لفورمولا 2

المصدر: رويترز

انتزع لوكا جيوتو، فوزاً سهلا في السباق الثاني من بطولة "فورمولا 2" على حلبة مرسى ياس، اليوم الأحد.

ونفذ السائق الإيطالي، والذي انطلق من المركز الثاني، مناورة تجاوز في مرحلة مبكرة من السباق عند المنعطف 11 من الدورة الأولى، ليتقدم على جوليانو أليزي.

وكان أليزي يتصدر السباق، وحافظ على أدائه السريع مبتعداً عن بقية السائقين، ويعبر خط نهاية السباق متقدماً عن أقرب منافسيه بفارق 7 ثوان.

وحاول نيكولا لطيفي، إغلاق الفارق الزمني الذي يفصله عن سائق فريق يوني فيرتوزي، خلال اللفات الأخيرة من السباق، إلا أن الإعلان عن سيارة الأمان الافتراضية في مرتين مختلفتين، أحبط آمال السائق الكندي.

واكتفى لطيفي بالمركز الثاني في ظهوره الأخير في بطولة فورمولا 2، إذ من المقرر أن يحتل المقعد الثاني لدى فريق ويليامز في موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا1.

وقدم سيرجيو سيتي كامارا، الفائز بسباق أمس السبت، أداءً قويا أسفر عن تقدمه من المركز الثامن على خط الانطلاق، لينهي السباق في المركز الثالث، ويضمن صعود كلا سائقي فريق دامس إلى منصة التتويج، بعدما تجاوز سائق أكاديمية فيراري كالوم إيلوت، والذي كان يشغل هذا المركز، في اللفة ما قبل الأخيرة ليحل البريطاني الشاب في المركز الرابع.