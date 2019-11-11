حمدان بن محمد: دبي ترتقي بالتميز لريادة جميع القطاعات

المصدر: دبي ـــ البيان الرياضي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، نتائج النسخة الخامسة من «نظام تصنيف الفعاليات الرياضية» بدبي.

وهنّأ سموه مُنظِّمي الفعاليات الحائزة على تصنيف 5 نجوم، وهي: الألعاب الحكومية، وكأس دبي العالمي للخيول، وسباعيات دبي للرجبي، وبطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، وحثهم على مواصلة التميز والابتكار في هذا المجال.

وأشاد سموه بنظام التصنيف، كونه يمنح منظمي الفعاليات الرياضية المختلفة، الدافع للارتقاء بفعالياتهم، وقال سموه: «نواصل العمل وفق نهج التميز والابتكار، الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق الريادة، ويسعدنا أن نستمر في جهودنا للوصول بالقطاع الرياضي إلى أرفع درجات التميز، لارتباطه بصحة المجتمع وحيويته وسعادته وإنتاجيته».

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