«الوصف» لحمدان بن محمد بطل سباق «شراعية اللجلية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج المحمل «الوصف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بقيادة النوخذة محمد الغشيش المري، بطلاً لسباق اللجلية للمحامل الشراعية فئة «43» قدماً، الذي نظمه نادي تراث الإمارات، أول من أمس، وأقيم برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، وشارك فيه 96 محملاً بمجموع أكثر من 1240 بحاراً ونوخذة، وجرى السباق لمسافة 22 ميلاً بحرياً.

فيما حاز الوصيف المحمل «الطيار» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة علي المرزوقي، وجاء ثالثاُ المحمل «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة حسن المرزوقي، وقام حميد سعيد بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق.

شكر

وتوجه حميد سعيد بولاحج الرميثي، بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رئيس نادي تراث الإمارات، وحرصه على المواطنين والمتسابقين والنواخذة ودعم سموه اللامحدود لهم.