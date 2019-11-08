«تحدي دبي للجري» ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق في السادسة والنصف صباح اليوم (الجمعة) مهرجان «تحدي دبي للجري» ضمن فعالية تحدي دبي للياقة، 30 * 30 الذي يستضيفه شارع الشيخ زايد في دبي.

وينطلق من المركز التجاري العالمي، وللمرّة الأولى سيتمّ إغلاق جزء من الشارع الكبير بالتزامن مع السباق، وتم التنسيق بين العديد من الأجهزة المعنية من أجل إنجاح الفعالية، وتم تجهيز مواقف للسيارات في أماكن عدة، بالإضافة لبدء أولى رحلات المترو في الرابعة والنصف صباحاً.

وسيتم فتح أبواب المركز التجاري العالمي في الموعد نفسه لتنظيم خارطة مشاركة، وسيكون جميع المشاركين مخوّلين لربح جوائز تبلغ قيمتها 200.000 درهم مقدّمة من طيران الإمارات، و«فيتبيت»، وغيرهما.

وسيتم تقديم جوائز لأول 3 رجال وسيّدات يصلون إلى خط النهاية في مسافة الـ10 كلم. وتعطى إشارة البدء لسباق 10 كلم في السادسة والنصف صباحاً، بينما ينطلق مسار الـ5 كلم في السادسة و45 دقيقة.

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«تحدي دبي للجري» ينطلق في شارع الشيخ زايد اليوم