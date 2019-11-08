«تحدي دبي للجري» ينطلق في شارع الشيخ زايد اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق في السادسة صباح اليوم فعالية تحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة «30X30» التي سيتحوّل خلالها هذا الشارع المكوّن من 14 ممراً إلى مسار للجري. ويمكن للمشاركين الاختيار بين سباق الـ5 أو الـ10 كلم. وخُصّص تحدي الجري الترفيهي الممتدّ على مسافة 5 كلم لكل الأعمار ومستويات القدرات واللياقة، فيما يتوجّه سباق الـ10 كلم للمشاركين فوق الـ18 عاماً.

وجميع المشاركين مخوّلين لربح جوائز مميّزة تبلغ قيمتها 200000 درهم مقدّمة من طيران الإمارات، و«فيت بيت»، وغيرهما.

وسيتم تقديم جوائز لأول 3 رجال وسيّدات يصلون إلى خط النهاية في مسافة الـ10 كلم، وسيتم تقديم جوائز فورية خلال الفعالية الصباحية.

خط السير

يشار إلى أنّ السباقين يبدآن من مركز دبي التجاري العالمي، وسيتمكن المشاركون فيهما من الجري مسافة 2.5 كلم على شارع الشيخ زايد. وسينعطف المشاركون في سباق الـ10 كلم نحو طريق المركز المالي ويتابعون بمحاذاة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ثم يعودون إلى خط النهاية في مركز دبي التجاري العالمي بمحاذاة شارع السعادة، حيث سيتمّ إغلاق جزء من الشارع أمام السيارات ليتسابق عليه العداؤون والرياضيون من كل الأعمار ومستويات القدرات تعبيراً عن دعمهم لتحدي دبي للياقة.

ويشكّل سباق الـ5 كلم الترفيهي بداية ممتعة لنهار اليوم مع أصدقائكم وأفراد عائلتكم فيما خصّص سباق الـ10 كلم المحدد التوقيت للعدائين المتمرّسين ممن هم في الـ18 وما فوق.

وسينطلق المشاركون في سباق الـ5 كلم وسط الأبنية الشاهقة من المركز المالي العالمي، نحو أبراج الإمارات، ثم شارع السعادة، وصولاً لمركز التجارة العالمي.

محطة

وسيفتح موقف مول الإمارات أبوابه عند الساعة 4.30 صباحاً ليتمكّن المشاركون من ركن سياراتهم واستخدام المترو باتجاه محطة مركز دبي التجاري العالمي.

ويُعد هذا السباق من أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة، وهو مُقدّم من هيئة مياه وكهرباء دبي بالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية، واتصالات، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وسيتم إقفال جزءاً من شارع الشيخ زايد بالتزامن مع السباق.

المترو

بهدف ضمان انسيابية وصول المشاركين إلى سباق «تحدي #دبي للجري»، يقدّم مترو دبي ساعات العمل اليوم، حيث ستنطلق أولى الرحلات في الساعة 4:30 صباحاً.

خدمات

ستقدّم MonViso المياه مجاناً لكل المشاركين المسجّلين، ويمكن شراء المأكولات الخفيفة والمرطبات عند انتهاء الفعالية.. ستفتح بعض المطاعم أبوابها في مركز دبي التجاري العالمي و«وان سنترال» بعد السباق.

سيكون هناك محطات لتقديم المساعدات الطبية والمياه على المسارين، وستتوفّر دورات المياه على المسارين.