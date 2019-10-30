حمدان بن محمد: اشتركوا معنا في تحدّي دبي للجري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، الجماهير للمشاركة في تحدي دبي للجري الذي سيقام 8 نوفمبر المقبل في شارع الشيخ زايد ، وذلك ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية الذي يستمر حتى 16 نوفمبر المقبل.

وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اشتركوا معنا في تحدّي دبي للجري في شارع الشيخ زايد الجمعة 8 نوفمبر الساعة 6 صباحاً».

من جهة أخرى شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 4 كيلومترات، وذلك ضمن سباقات المرموم. ونجحت هجن العاصفة في الحصول على صدارة الشوطين الرئيسيين للقايا البكار، وتمكنت «الشاهينية» تحت قيادة المضمر غياث الهلالي، من الفوز بالمركز الأول للقايا البكار المحليات محققة زمناً قدره 5:50:0 دقائق.

ثم عادت هجن العاصفة مجدداً لتحصد صدارة البكار المهجنات بواسطة «الشاهينية» الأخرى بتوقيت قدره 5:51:9 دقائق.كما هيمنت هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على صدارة الشوطين الرئيسيين للقايا الجعدان، وتصدر «هملول» منافسات الجعدان المحليات بـ 5:54:4 دقائق، كما نال صدارة اللقايا الجعدان المهجنات بزمن قدره 5:55:7 دقائق.

وفي منافسات الفترة الصباحية نجحت «الظبي» في إهداء مالكها راشد ناصر هدوب العمري الناموس في الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات بعد أن تمكنت من قطع مسافة السباق في توقيت زمني وقدره 5:59:5 دقائق. وحسمت «فخامة» ثاني الأشواط للقايا البكار المهجنات لمالكها محمد باني مسفر الدوسري.

وفي منافسات التحديات في الشوط الرئيسي للقايا الجعدان المحليات، تصدر «الذيب» بشعار محمد عتيق زيتون المهيري المنافسات بتوقيت قدره 6:00:1 دقائق، كما منح «بدران» لمالكه محمد عتيق زيتون المهيري صدارة اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع بزمن بلغ 6:00:9 دقائق.



اقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد يدعو للمشاركة في تحدّي دبي للجري

حمدان بن محمد يتابع سباقات الهجن في المرموم