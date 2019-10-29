حمدان بن محمد يتابع سباقات الهجن في المرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مساء اليوم سباقات تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 4 كلم في تحفة ميادين الهجن بالمرموم، ونجحت هجن العاصفة في تصدر الشوطين الرئيسيين للقايا البكار حيث تمكنت "الشاهينية" تحت قيادة المضمر غياث الهلالي من الفوز بالمركز الأول للقايا البكارالمحليات في زمن قدره 5:50:0 دقائق.

ثم عادت هجن العاصفة مجدداً لتحصد صدارة البكار المهجنات عبر "الشاهينية" الاخرى والتي قدمها غياث الهلالي في توقيت بلغ 5:51:9 دقائق.

وهيمنت هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على صدارة الشوطين الرئيسيين للقايا الجعدان، وقدم سعيد محمد مروشد "هملول" إلى صدارة الجعدان المحليات في زمن قدره 5:54:4 دقائق، وقدم ذات المضمر المتميز "هملول" الآخر لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى تصدر اللقايا الجعدان المهجنات وذلك بزمن بلغ 5:55:7 دقائق.