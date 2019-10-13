نهائي مصري خالص في بطولة أفريقيا لكرة اليد بالرأس الأخضر

المصدر: د ب أ

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي سبورتنغ المصري إلى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا بالرأس الأخضر، وذلك عقب فوزه على جي إس كي بطل الكونغو الديمقراطية 27 / 20 السبت.

ويلتقي سبورتنغ مع الزمالك في المباراة النهائية المقرر إقامتها مساء اليوم.

وصعد الزمالك للمباراة النهائية، أمس، بعد تغلبه علي فريق إنتر كلوب الأنغولي بنتيجة 26 / 21.

ويخوض الزمالك بطولة أفريقيا للأندية باعتباره بطل الدوري المحلي، بينما يمثل سبورتنغ السكندري مصر في البطولة باعتباره بطلا للسوبر المحلي.