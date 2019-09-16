إسبانيا بطلة لمونديال كرة السلة

المصدر: رويترز

فازت إسبانيا على الأرجنتين 95-75 لتحرز لقب كأس العالم لكرة السلة لأول مرة منذ 2006 الأحد وتكمل مشوارها المذهل لتشكيلة لم تكن مرشحة للفوز باللقب من قبل كثيرين عند بدء البطولة بمشاركة 32 منتخبا.

وسجلت إسبانيا في البداية ولم تفرط في تقدمها معتمدة على الاستحواذ على الكرات المرتدة ودفاعها القوي المحكم لتوقف التهديدات الهجومية للأرجنتين بطلة أولمبياد 2004.

وسجل ريكي روبيو 20 نقطة وأرسل ثلاث تمريرات حاسمة وسجل مارك جاسول وويلي هرنانجوميز من ثلاث رميات لكل منهما واستحوذ الفريق الأوروبي على 47 كرة مرتدة وهو ما يزيد 20 مرة عن منافسه القادم من أمريكا الجنوبية في طريقه لتحقيق انتصار متكامل.

وجاء هذا الانتصار ليكمل عاما مذهلا لجاسول، الذي قاد فريقه تورونتو رابتورز للفوز بلقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين قبل أن يقود منتخب بلاده للقب كأس العالم.

وساهمت 33 نقطة سجلها جاسول في الانتصار على استراليا في قبل النهائي في دخول إسبانيا لإطار المنافسة على الميدالية الذهبية لكن أداءه الدفاعي هو من وضع منتخب بلاده على قمة منصة التتويج.

وكان جاسول فعالا تحت السلة وسجل تسعة من بين 12 رمية حرة ليحافظ على الفارق بين الفريقين.

وحصل جاسول وروبيو على مكافأة تألقهما بوجودهما في التشكيلة المثالية للبطولة التي أعلنت عقب النهائي كما اختير روبيو أفضل لاعب في البطولة.

وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي "حتى الآن، فإننا صنعنا التاريخ وكنا على أتم الاستعداد لذلك. خضنا بطولة عظيمة لكن يجب أن نشيد بالأرجنتين أيضا. قاتلنا من أجل هذا الانتصار. "من الرائع تذكر كيف كان أداؤنا كفريق طوال البطولة. لم نكن أكثر الفرق من حيث المواهب ولا أكبر الفرق مكانة لكننا كنا الفريق صاحب القلب الكبير".

ولم تكن تلك هي النهاية السعيدة للأرجنتيني دائم الشباب لويس سكولا الذي ساعد العرض الرائع الذي قدمه أمام فرنسا لقيادة فريقه نحو النهائي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 39 عاما مكبلا خلال معظم فترات اللقاء وانتظر إلى ما قبل نهاية الربع الثالث قبل أن يسجل أول نقطة له من رمية حرة.

وهذه المرة الثانية التي تحرز فيها إسبانيا كأس العالم في آسيا بعد فوزها بلقب 2006 في سايتاما باليابان بعد تغلبها على اليونان في المباراة النهائية.

وفي وقت سابق من أمس سجل ناندو دو كولو 19 نقطة فيما سجلت فرنسا 43 بالمئة من نقاطها من رميات ثلاثية لتحرز الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي بفوزها 67-59 على استراليا.