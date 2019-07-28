يد شباب مصر تهزم البرتغال وتتوج ببرونزية العالم

المصدر: د ب أ

فاز المنتخب المصري لكرة اليد للشباب بالمركز الثالث في بطولة العالم للشباب المقامة حالياً بإسبانيا بعد فوزه على المنتخب البرتغالي 37 / 27 اليوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري 17 / 15 وفي الشوط الثاني تفوق المنتخب المصري واستطاع حسم اللقاء بفارق 10 أهداف.

وكان المنتخب المصري خسر في الدور قبل النهائي أمام نظيره الفرنسي 33 / 35 ليلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما خسر المنتخب البرتغالي من نظيره الكرواتي.

ويأتي تتوج المنتخب المصري بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بمونديال الشباب حيث سبق للمنتخب المصري الحصول بالميدالية البرونزية في 1999.