مصر تصعد للمربع الذهبي بكأس العالم لشباب اليد

المصدر: د ب أ

واصل المنتخب المصري مفاجآته ببطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد تحت 21 عاما، وذلك عقب تأهله للدور قبل النهائي في المسابقة، المقامة حاليا في إسبانيا، عقب فوزه المثير 29 / 27 على نظيره النرويجي في دور الثمانية للبطولة الخميس.

وقلب المنتخب المصري تأخره 12 / 14 في الشوط الأول، لينجح في حسم المباراة لصالحه بفارق هدفين، ويفجر مفاجأة جديدة من مفاجآته في البطولة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات بالبطولة، على حساب منتخبات فرنسا والسويد وكوريا الجنوبية ونيجيريا وأستراليا، قبل أن يطيح بالمنتخب الصربي من دور الستة عشر في البطولة، عقب فوزه عليه بفارق هدف وحيد.

وضرب المنتخب المصري موعداً في المربع الذهبي للبطولة غداً السبت مع نظيره الفرنسي، الذي تغلب على منتخب الدنمارك بنتيجة 35 / 32 في دور الثمانية أمس.

وسبق للمنتخب المصري أن تغلب على منتخب فرنسا بنتيجة 37 / 32 في دور المجموعات بالمسابقة.

في المقابل، توقفت مغامرة المنتخب التونسي في البطولة، عقب خسارته 24 / 27 أمام منتخب كرواتيا في لقائهما الذي جرى بدور الثمانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الكرواتي 13 / 9، فيما حاول منتخب تونس تعويض هذا الفارق خلال الشوط الثاني، ولكن باءت محاولاته بالفشل، لتتوقف مغامرته في دور الثمانية، بعدما سبق أن فجر مفاجأة من العيار الثقيل، عقب تغلبه على المنتخب السويدي في دور الستة عشر.

ويلعب المنتخب الكرواتي في الدور قبل النهائي غداً مع نظيره البرتغالي، الذي أطاح بمنتخب سلوفينيا من البطولة، إثر فوزه عليه 26 / 25 بدور الثمانية.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وفرنسا، مع الفائز من لقاء كرواتيا والبرتغال، في المباراة النهائية للبطولة التي ستجرى يوم الأحد المقبل.