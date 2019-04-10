مكرمة خليفة تُسعد 515 رياضياً

المصدر: Ⅶ دبي - علي شدهان

يُسعد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 515 مكرماً من أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2018 بأكثر من 23 مليون درهم في النسخة 13 من الحفل السنوي الذي تقيمه الهيئة العامة للرياضة بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الوطنية، ووزارة شؤون الرئاسة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الثلاثاء المقبل في قاعة أرينا بالعاصمة أبوظبي.

ويتصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قائمة المكرمين، حيث نال سموه شخصية العام الرياضية.

ويتوزع الـ 515 مكرماً، على 383 لاعباً ولاعبة يمثلون 28 اتحاداً رياضياً، و13 حكماً، و92 إدارياً، و27 مدرباً وفنياً، إلى جانب تكريم خاص لاتحاد كرة القدم تقديراً لحصول المنتخب على برونزية دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في جاكارتا 2018.

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