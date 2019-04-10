مكرمة خليفة تُسعد 515 مكرماً

المصدر: Ⅶ دبي - علي شدهان-دبي - البيان الرياضي

تُسعد مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 515 مكرماً من أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2018 في النسخة 13 من الحفل السنوي الذي تقيمه الهيئة العامة للرياضة بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الوطنية، ووزارة شؤون الرئاسة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، صباح الثلاثاء المقبل في قاعة أرينا بالعاصمة أبوظبي.

515 مكرماً

ويتوزع الـ 515 مكرما، بين 383 لاعبا ولاعبة يمثلون 28 اتحادا رياضيا، و13 حكما، و92 إداريا، و27 مدربا وفنيا، إلى جانب تكريم خاص لاتحاد كرة القدم تقديرا لحصول المنتخب على برونزية دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في جاكارتا 2018، بإجمالي جوائز أكثر من 23 مليون درهم «23326750».

شخصية العام

كما تضم كوكبة المكرمين، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، باعتبار سموه شخصية العام الرياضية، إضافة إلى تكريم إبراهيم عبدالملك الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة تقديرا لعطائه خلال أكثر من 40 عاما، والمعلق الرياضي المعروف علي حميد تثمينا لسنوات عمله الطويلة في مجال الإعلام الرياضي، ومنذر عبدالله الأزدي عرفانا لجهوده خلال عمله في الهيئة العامة للرياضة لسنوات طويلة، إلى جانب تكريم الرعاة والداعمين الجدد لصندوق الإمارات لرعاية ودعم المواهب الرياضية.

أفضل إنجاز

وتصدر عمر عبدالعزيز المرزوقي من اتحاد الفروسية وسباق الخيل، كوكبة المكرمين باعتباره صاحب أفضل إنجاز رياضي خلال العام 2018 بحصوله على فضية سباق قفز الحواجز في دورة الألعاب الصيفية للشباب في الأرجنتين، فيما جاء زميله علي حمد الكربي كأفضل لاعب في 2018 بحصوله على 13 ميدالية، منها 8 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان، ليكون اتحاد الفروسية وسباق الخيل الأول في مجموع الميداليات التي حققها أبطاله وبطلاته في 2018 بـ 148 ميدالية، منها 68 ذهبية و41 فضية و39 برونزية.

اجتماع ومؤتمر

وعقدت الهيئة العامة للرياضة صباح أمس في مقرها بدبي، اجتماعا تنويريا مع عدد من الاتحادات الرياضية لشرح تفاصيل حفل التكريم، ثم عقدت مؤتمرا صحافيا بحضور أمينها العام سعيد عبدالغفار، وأمينها العام المساعد عبدالمحسن الدوسري رئيس اللجنة العليا المنظمة للحفل، وأمينها العام المساعد خالد المدفع رئيس لجنة الحفل، وخالد آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية، وأحلام يوسف رئيس قسم العلاقات العامة، وحسن الرمسي مسؤول المراسم في الهيئة العامة.

شكر وتقدير

وتوجه عبدالغفار بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لدعمها المتواصل للحركة الرياضية والشبابية في الدولة، مشيدا بحصاد الرياضة الإماراتية خلال العام 2018، مثنيا على جهود معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة، مقدرا عطاء الاتحادات الرياضية المعنية، مشيدا بجهود اللجنة العليا للحفل.

واقع مؤلم وسلبي

ووصف عبدالغفار يوم التكريم بأنه عرس حقيقي لكل مفاصل الحركة الرياضية والشبابية في الدولة، منوها إلى أن التكريم يمثل حافزا كبيرا لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أنه ورغم العدد الكبير من الميداليات المتحققة في العام 2018، إلا أن الحصاد لم يصل إلى سقف الطموحات المرجوة من الرياضة في الإمارات، معترفا بالواقع السلبي والمؤلم للألعاب الجماعية على وجه التحديد، لافتا إلى أنه من الصعب على منتخبات الإمارات في الألعاب الجماعية، «مناطحة» المنتخبات الأخرى، خصوصا على الصعيد الآسيوي.

الدوسري: نهيان بن زايد اختيار صادف أهله

لفت عبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية للهيئة العامة للرياضة، إلى أن اختيار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، شخصية العام الرياضية، اختيار صادف أهله، كون سموه صاحب شخصية فذة، عرف عنها العمل الدؤوب، والمتابعة الدائمة للشؤون الرياضية، وأن ارتباط سموه بالحركة الرياضية متجذر وعميق، ومنطلق من معرفته ودرايته التامة ورؤيته الثاقبة وحكمته وقيادته السديدة التي تركت بصمات جلية على مسيرة الرياضة الإماراتية التي حققت أروع الإنجازات وبلغت مجد المنصات، بتنوّع المناصب التي تولى دفة الإدارة في مشوارها.

وأكد الدوسري، أن سموه كان شاهداً على كل لمسة إنجاز، واختيار سموه شخصية العام جاء تقديراً لما يقوم به من أدوار مهمة في رفع المعنويات، وشحذ الهمم، ورسم الخطط، نحو الآفاق الرياضية العالمية، وفق أرقى المعايير.

المدفع: فقرات متنوعة في حفل التكريم

أعلن خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، رئيس لجنة حفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية، عن اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بإقامة حفل التكريم في أبهى صورة بما يليق بأصحاب الإنجازات أبطال الإمارات، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً تنويرياً مع ممثلي الاتحادات المعنية بالتكريم من أجل محاكاة الواقع والتدرب على طريقة التكريم، وآلية التعامل مع مراسم الحفل، من أجل تلافي كافة العقبات والوقوف على فرص التحسين التي واجهت حفل التكريم في الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن الحفل سوف يشتمل على فقرات متنوعة منها، فيلم قصير يجسد محطات الإنجازات الرياضية للعام الماضي، ثم الكلمة الترحيبية لمعالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وتكريم شخصية العام الرياضية، وكوكبة الشخصيات والداعمين الجدد لصندوق الإمارات لرعاية ودعم المواهب الرياضية، ثم يقوم راعي الحفل بتتويج الاتحادات، والتقاط الصورة التذكارية مع المكرمين.