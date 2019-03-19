الشيخة فاطمة توجه بإنشاء جمعية أمهات أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أصدرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، توجيهاتها بإنشاء جمعية أمهات أصحاب الهمم. وتضم الجمعية في عضويتها كل أمهات أصحاب الهمم في جميع مناطق الدولة ، وستكون الجمعية ذات نفع عام.

واستقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بقصر البحر، أمس، تيم شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي، وأعربت سموها، خلال اللقاء، عن سعادتها بالنجاح الذي تحققه الدورة الحالية من الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، «أبوظبي 2019»، وإظهارها قدرات أصحاب الهمم على التفاعل والعطاء، إلى جانب الكشف عن مواهبهم.

وأوضحت سموها، أن هذه الألعاب لفتت أنظار العالم إلى إمكانات أصحاب الهمم الهائلة، وقالت: «إننا نستلهم منهم الإصرار وقوة الإرادة وروح التحدي».

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