السلوفيني روغليتش بطل طواف الإمارات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السلوفيني بريموز روغليتش، دراج فريق جامبو فيسما الهولندي، بطلاً للنسخة الأولى لطواف الإمارات الذي اقيم على 7 مراحل في 7 أيام، واختتم منافساته بمنطقة سيتي ووك بدبي أمس، وتصدر الدراج السلوفيني الترتيب العام للسباق، بزمن قدره 26:27:29 ساعة، وجاء الإسباني أليخاندرو فالفيردي دراج فريق موفيستار في المركز الثاني بفارق 31 ثانية، والفرنسي ديفيد غودو في المركز الثالث بفارق 44 ثانية، والألماني ايمانويل بوشمان من فريق بورا في المركز الرابع بفارق 56 ثانية، ثم الهولندي ويلكو كيلدرمان من فريق «صن ويب» الألماني خامساً بفارق 64 ثانية، وزميله في الفريق نفسه الهولندي توم دومولين في المركز السادس بفارق دقيقة واحدة و8 ثوانٍ، وحصل الإيرلندي دانيال مارتن من فريق الإمارات على المركز السابع بفارق دقيقة واحدة و11 ثانية، والبريطاني جيمس نوكس من فريق كويك ستيب البلجيكي على المركز الثامن بفارق دقيقة واحدة و29 ثانية، وحل البلجيكي لورنس دي بلاس من فريق جامبو فيسما الهولندي في المركز التاسع، بفارق دقيقة واحدة و45 ثانية، والبولندي ميشال كويياتفوسكي من فريق سكاي البريطاني في المركز العاشر، بفارق دقيقة و49 ثانية عن المركز الأول.

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