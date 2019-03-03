منصور بن محمد يتوّج السلوفيني روغلـيتش بطلاً لطواف الإمارات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السلوفيني بريموز روغليتش، دراج فريق جامبو فيسما الهولندي، بطلاً للنسخة الأولى لطواف الإمارات الذي اقيم على 7 مراحل في 7 أيام، واختتم منافساته بمنطقة سيتي ووك بدبي أمس، وتصدر الدراج السلوفيني الترتيب العام للسباق، بزمن قدره 26:27:29 ساعة، وجاء الإسباني أليخاندرو فالفيردي دراج فريق موفيستار في المركز الثاني بفارق 31 ثانية، والفرنسي ديفيد غودو في المركز الثالث بفارق 44 ثانية، والألماني ايمانويل بوشمان من فريق بورا في المركز الرابع بفارق 56 ثانية، ثم الهولندي ويلكو كيلدرمان من فريق «صن ويب» الألماني خامساً بفارق 64 ثانية، وزميله في الفريق نفسه الهولندي توم دومولين في المركز السادس بفارق دقيقة واحدة و8 ثوانٍ، وحصل الإيرلندي دانيال مارتن من فريق الإمارات على المركز السابع بفارق دقيقة واحدة و11 ثانية، والبريطاني جيمس نوكس من فريق كويك ستيب البلجيكي على المركز الثامن بفارق دقيقة واحدة و29 ثانية، وحل البلجيكي لورنس دي بلاس من فريق جامبو فيسما الهولندي في المركز التاسع، بفارق دقيقة واحدة و45 ثانية، والبولندي ميشال كويياتفوسكي من فريق سكاي البريطاني في المركز العاشر، بفارق دقيقة و49 ثانية عن المركز الأول.

وحضر مراسم تتويج الفائزين، مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية.

وجاءت المرحلة الأخيرة من الطواف مثيرة، وانطلقت من حديقة سفاري دبي عند الواحدة بعد الظهر، وحسمها الإيرلندي سام بينت من فريق بورا الألماني، بحصوله على المركز الأول بزمن قدره 3:17:51 ساعات، وجاء الكولومبي فيرناندو غافيريا من فريق الإمارات في المركز الثاني، والأسترالي كاليب ايوان دراج فريق لوتو سودال البلجيكي في المركز الثالث، والنرويجي ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات في المركز الرابع، والبلجيكي سيرجي بوليس من «سي سي سي» البولندي في المركز الخامس، والألماني فيل بوهوس من فريق البحرين ميريدا سادساً، والألماني ماكسيمليان من فريق بورا الألماني سابعاً، يليه السلوفيني ميزجكتش من فريق ميشلتون الأسترالي ، والإيطالي موسشيتي من فريق تريك سيغافريدو الأمريكي ، والنرويجي كريستوفر هالفورسن من فريق سكاي البريطاني.

وبنهاية المراحل السبع للطواف، حصل روغليتش على القميص الأحمر، الذي يمنح لمتصدر ترتيب الزمن برعاية طيران الإمارات، فيما انتزع الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب البلجيكي، القميص الأخضر لمتصدر ترتيب النقاط، برعاية أدنوك، وحافظ الروسي ستيفان كوريانوف دراج فريق غازبروم الروسي، على القميص الأسود الخاص بالسرعة، برعاية طيران أبوظبي، وتوّج الفرنسي ديفيد غودو بالقميص الأبيض لأصغر متسابق، برعاية نخيل.

وعلى صعيد الفرق، تصدر فريق بورا الألماني الترتيب العام بمجموع زمن قدره 78:52:35 ساعة، وجاء فريق الإمارات في المركز الثاني بـ 78:53:10 ساعة، وحل فريق أستانا الكازاخستاني في المركز الثالث بـ 78:58:21 ساعة.

معالم

جاء السباق سريعاً منذ انطلاقته من سفاري دبي، ووصل معدل السرعة في أول 32 كلم إلى 42 كلم في الساعة، ثم إلى 43 كلم، قبل أن يصل إلى 53 كلم آخر 20 كلم، وإلى 54 كلم في الكيلومترات الـ 7 الأخيرة، ومر الطواف في مرحلته الأخيرة، باهم معالم دبي السياحية، ومنها برواز دبي وقناة دبي المائية ومحميّة رأس الخور للحياة البريّة.

من ناحية اخرى كشف عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا لطواف الإمارات أن منطقة الظفرة ستكون من ضمن المسارات الجديدة التي سيشملها السباق في نسخته الثانية العام المقبل لإبراز التطور الذي تشهده هذه المنطقة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. وأكد العواني أنه ستتمّ مراجعة كل المحطات وإعداد جملة من المفاجآت الجديدة في النسخة الثانية، مشيراً إلى أن الإعداد للطواف المقبل سينطلق بعد 45 يوماً وعقب تلقي التقارير الاقتصادية والإعلامية للنسخة الحالية.