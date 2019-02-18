انطلاقة ناعمة لـ «تنس دبي»

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

انطلقت أمس، بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، البالغ مجموع جوائزها المالية 2.8 مليون دولار، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستمرّ إلى 23 من الشهر الجاري، وجاءت الانطلاقة ناعمة، غابت عنها المفاجآت الكبرى، وكشفت عن منافسة قوية بين المصنفة الأولى اليابانية نعومي أوساكا في بداية مشوارها غداً، مع الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة 64، والتي حسمت تأهلها على حساب العمانية فاطمة النبهاني المصنفة 405، بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-1.

وتمكنت التايوانية سو وي هيش، المصنفة 31 من حجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني، على حساب اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا، المصنفة 12، بعد أن تفوقت عليها بمجموعتين نظيفتين 6-4 6-2، بينما أطاحت الفرنسية أليز كورنيت، المصنفة 51، بالهنغارية تيمي بابوس، المصنفة 100، بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-4 و6-3.

وتأهلت لاعبة التنس البيلاروسية أليكساندرا ساسنوفيتش، المصنفة 33 عالمياً، إلى الدور الثاني لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، عقب تغلبها على الروسية إيكاترينا ماكاروفا المصنفة 66 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 0-6 و7-5 و6-4. ونجحت المصنفة 42 على العالم، الصينية سايساسي زهينغ، في تكرار أدائها الرائع لعام 2017 في تنس دبي، وبلوغ الدور الثاني من النسخة الحالية، عقب فوزها أمس على المصنفة 41 عالمياً، الأسترالية آيلا توميانوفيتش، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة «6-2 و4-6 و7-5».

وتدشن مباراة التونسية أنس جابر المصنفة 56 عالمياً، والكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 25، منافسات اليوم.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

أوساكـا : النجاح أولاً ثم المال