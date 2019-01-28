الدنمارك بطلة للعالم في كرة اليد لأول مرة في تاريخها

المصدر: د ب أ

توج المنتخب الدنماركي للرجال ببطولة العالم لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه الكبير على منتخب النرويج 31 / 22 الأحد في المباراة النهائية من البطولة.

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما بفارق سبعة أهداف بنتيجة 18 / 11 كما أنهى الشوط الثاني متقدما بفارق هدفين ليفوز بمجموع الشوطين 31 / 22.

ويدين المنتخب الدنماركي بالفضل في هذا الفوز للحارس نيكلاس لاندين، الذي تألق بشكل لافت، بالإضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي تلقاه خلال المباراة.

ووصل المنتخب الدنماركي للمباراة النهائية ثلاث مرات أعوام 1976 و2011 و2013 ولكنه فشل في التتويج باللقب.

وكان هذا هو الانتصار العاشر للمنتخب الدنماركي في هذه النسخة من البطولة محققا العلامة الكاملة، ليحجز مقعده في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان أفضل رامي للمنتخب الدنماركي في هذه المباراة هو ميكيل هانسين الذي سجل سبعة أهداف.

وتعد هذه الخسارة هي الثانية على التوالي للمنتخب النرويجي في نهائي بطولة العالم.