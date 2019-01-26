النرويج والدنمارك تنشطان نهائي كأس العالم لكرة اليد الأحد

المصدر: د ب أ

فشل المنتخب الألماني في التأهل للمباراة النهائية ببطولة العالم لكرة اليد، عقب خسارته اليوم الجمعة أمام منتخب النرويج 25 / 31 في الدور قبل النهائي من البطولة.

وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول متأخراً بفارق هدفين 12 / 14 وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب النرويجي من زيادة الفارق إلى أربعة أهداف، حيث أنهى هذا الشوط 17 / 13 ليفوز 31 / 25.

وضرب المنتخب النرويجي موعداً مع المنتخب الدنماركي في المباراة النهائية التي ستقام غداً الأحد.

فيما سيلعب المنتخب الألماني مع نظيره الفرنسي في ذات اليوم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كان المنتخب الدنماركي تأهل إلى المباراة النهائية امي عقب التغلب على المنتخب الفرنسي 38 / 30 في الدور قبل النهائي من البطولة.

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما 21 / 15، وفي الشوط الثاني تطور أداء المنتخب الفرنسي، لكنه فشل في الفوز به حيث تمكن المنتخب الدنماركي من انهائه بنتيجة 17 / 15 ليفوز بمجموع الشوطين 38 / 30.