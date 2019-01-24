حمدان بن محمد يدعم «عالمية الأولمبياد الخاص» في أبوظبي من دافوس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تأكيداً لدعمه للأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية 2019» التي تقام منافساتها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أبوظبي، مارس المقبل، حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على أن يضع على معصمه السوار المميز الخاص بالأولمبياد، خلال ترؤس سموه وفد الدولة المشارك في الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، وظهر إلى جوار سموه البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وهم يحملون السوار المميز بلونه الأحمر والدال على دعم الحدث الرياضي العالمي الضخم الذي سيستقطب أكثر من 7500 رياضي ونحو ثلاثة آلاف مدرب يمثلون 192 دولة.

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، انطلاقة مهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة في نسخته الثانية، في ميدان المرموم، التي شهدت إقامة 20 شوطاً شاركت فيها 1194 مطية تنحدر من أنقى السلالات في عالم سباقات الهجن، وشهدت تحديات سن الحقاقا للهجن من إنتاج أبناء القبائل تنافساً مثيراً.

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