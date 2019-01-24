انطلاقة قوية لمهرجان حمدان بن محمد للهجن

المصدر: دبي- ياسر قاسم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس في ميدان المرموم، انطلاقة مهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة في نسخته الثانية، وجاءت الانطلاقة بتحديات سن الحقاقا للهجن، من إنتاج أبناء القبائل، والتي شهدت إقامة 20 شوطاً، شاركت فيها 1194 مطية، تنحدر من أنقى السلالات في عالم سباقات الهجن، ويستمر المهرجان حتى 3 فبراير المقبل، بمشاركة واسعة لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وهجن أبناء القبائل من دول الخليج العربي، وخصصت سيارات «نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب» للفائزين بالمركز الأول في الأشواط حتى الثاني عشر، بينما نال أصحاب الصدارة في الأشواط حتى العشرين، جوائز نقدية، ونال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط، جوائز نقدية قيمة.

الأشواط الرئيسة

ومضى التحدي الأول، والذي خُصص للحقاقا البكار المفتوح للإنتاج، لمصلحة عبد الرحمن سيف غدير العرياني، والذي قدم «هملولة» على الصدارة في زمن قدره 5:51:9 دقائق، وحلت «شقراء» لمحمد عتيق المهيري في المركز الثاني، ثم «العمارية» لسالم مسلم العامري في المركز الثالث، أما ثاني الأشواط للحقاقا الجعدان المفتوح للإنتاج، نجح «القيادي» المملوك لحسين علي حبيب الهشامي، في حصد المركز الأول فيه، بزمن قدره 5:49:4 دقائق، وجاء «الباسل» لأحمد عبيد الخاطري في المركز الثاني، ثم «العشاق» لسلطان حمد الشامسي في المركز الثالث، وجاءت «شواهين» ملك حمدان سالم ثعلوب الدرعي، على قمة الحقاقا البكار في الشوط الثالث، بتوقيت قدره 5:49:3 دقائق، تلتها «حربة» لسيف مسفر العميمي، ثم «مرضية» لسعيد حمد مطوع الكتبي في المركز الثالث، وكسب «الصميدع» بشعار مبارك فهيد ناصر العجمي، التحدي في الشوط الرابع، والذي خصص للحقاقا الجعدان، بعد أن وصل لخط النهاية في 5:47:7 دقائق، وهو أفضل توقيت في جميع الأشواط، وحل «الغزال» لعبد الله غانم المنصوري في المركز الثاني، ثم «شايم» لعامر خليفة الدرعي في المركز الثالث.

بقية النتائج

وأسفرت بقية النتائج عن فوز «انتباه» لسيف غنام المزروعي، بصدارة الشوط الخامس للبكار إنتاج في زمن 5:48:8 دقائق، وجاءت بعدها «الغزيل» لسعود حمد الجديلي، ثم «غثوة» لعبد الله مطر الكتبي في المركز الثالث، وتصدر «السليماني» لسعيد حمود الدرعي، الشوط السادس للجعدان إنتاج، في زمن 5:49:7 دقائق، وحل بعده «نبه» لحمد حمدان العامري، ثم «الطليلي» لمحمد عوض خصوني في المركز الثالث.

وظفرت «وطن» لمحمد محسن العجمي، بلقب الشوط السابع للبكار إنتاج في 5:49:6 دقائق، وجاءت بعدها «قيادة» لمحمد سالم الجنيبي، ثم «الواصلة» لبخيت ثعليلب العامري في المركز الثالث، ونال «ضاري» لحمد محمد العامري لقب الشوط الثامن للجعدان إنتاج في زمن قدره 5:49:9 دقائق، وحل بعده «مشعل» لمحمد حمد العامري، ثم «هيمان» لسيف مبارك المزروعي في المركز الثالث.

الشوط التاسع

وحققت «منوه» لسعيد محمد مبارك المهيري، لقب الشوط التاسع للبكار إنتاج في 5:49:5 دقائق، وحلت بعدها «وحيشه» لعلي محمد الزبدان، ثم «الذيبه» لعلي حمد الجديلي، وكان الشوط العاشر لجعدان الإنتاج، من نصيب «غياض» لحمد ضبيب الشامسي، ثم جاء «مرموق» لسهيل محمد الشامسي ثانياً، ثم «معزم» لعوض الصغير العامري في المركز الثالث، وظفرت «الشهامة» لعبد الله بطي الغفلي، بصدارة الشوط الحادي عشر للبكار إنتاج في 5:51:4 دقائق، تلتها «فوضى» لراشد محمد راشد غدير، ثم «الظبي» لراشد حمد عميره في المركز الثالث.

فوز «الذيب»

وحقق «الذيب» لعلي سليم العامري، لقب الشوط الثاني عشر لجعدان الإنتاج في 5:49:8 دقائق، وحل بعده «سراب» لسالم العود العامري، ثم «شاهين» لمحسن علي الوهيبي في المركز الثالث، وحققت «همس» لحميد سالم ثعلوب الدرعي، لقب الشوط الثالث عشر للبكار إنتاج في 5:55:0 دقائق، وجاءت بعدها «متعبه» لسالم سعيد الوهيبي، ثم «الشاهينية» لسيف حمد الغفلي في المركز الثالث.

وحقق «مغادر» لعلي صبيح الوهيبي لقب الشوط الرابع عشر للجعدان إنتاج في 5:51:7 دقائق، وحل بعده «الرسمي» لمبارك خليفة الخيلي، ثم «شاهين» لراشد سالم خربوش في المركز الثالث، ونالت «ضي» لأحمد سلطان الخاطري، صدارة الشوط الخامس عشر للبكار إنتاج في 5:57:3 دقائق، وحلت بعدها «الكايده» لسالم محمد فهيد الزبدان، ثم «هجر» لحميد محمد الجنيبي في المركز الثالث.

وحقق «شاهين» لسالم حمد العود العامري، لقب الشوط السادس عشر للجعدان إنتاج في 5:51:8 دقائق، ثم جاء «متعب» لمبارك راشد الخيلي في المركز الثاني، ثم «حشيم» لجويعد فهيد العجمي ثالثاً، وظفرت «مغثه» لسالم غانم ناصر الدرعي، بلقب الشوط السابع عشر للبكار إنتاج في 5:55:2 دقائق، ثم جاءت بعدها «عزايم» لمحمد سعيد الوهيبي، ثم «محبه» لمحمود العبد الوهيبي في المركز الثالث.

وحقق «معاند» لأحمد محمد سالمين، صدارة الشوط الثامن عشر للجعدان إنتاج في 5:55:7 دقائق، وجاء بعده «رصاص» لسالم حمد العامري، ثم «نبهان» لسعيد حمد العامري في المركز الثالث، ونالت «الشاهينية» لذياب علي المشيقري، لقب الشوط التاسع عشر للبكار إنتاج في 5:54:9 دقائق، تلتها «صناعه» لوليد سليمان الرشيدي، ثم «شواهين» لإبراهيم سعيد الغفيلي في المركز الثالث.

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اختتمت «عنيدة» لأحمد عبد الله العامري، انتصارات اليوم الأول، متصدرة الشوط العشرين في زمن قدره 5:58:5 دقائق، وحلت بعدها «نوف» لحمد حمود ثعلوب الدرعي، ثم «بطولة» لماجد راشد المنصوري في المركز الثالث.

متابعة



نادي دبي للهجن يخصص سيارة للسياح الأجانب

أعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن تخصيص جائزة عبارة عن سيارة للسياح الزائرين، لمتابعة فعاليات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسيتم تسليم الجائزة لصاحب الحظ السعيد في اليوم الختامي للمهرجان، وكشف عبد الله احمد فرج مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، عن أن التذاكر التي سيتم السحب عن طريقها متوفرة بمنصة ميدان المرموم، وأبان أن الخطوة تأتي في إطار اهتمام النادي بنشر رياضة سباقات الهجن وسط زوار الإمارات من الأجانب.

شهد انطلاقة المهرجان مساء أمس حضور جماهيري كبير توافد لميدان المرموم منذ منتصف النهار، وتوزع الجمهور بين نقطة الانطلاقة والمنصة الرئيسية التي غلب عليها الجمهور من الجاليات الأوروبية الذين حرصوا على توثيق حضورهم بالتقاط الصور التذكارية داخل وخارج الميدان.

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خصصت 183 سيارة من فئة الدفع الرباعي للمهرجان «تويوتا ستيشن، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروز بيك أب»، إضافة إلى 122 شوطاً نقدياً، وخصصت جوائز مالية ضخمة لأصحاب المراكز حتى العاشر في جميع أشواط المهرجان الكبير، ونال 12 فائزاً في اليوم الأول للمهرجان 12 سيارة، وتتوزع بقية السيارات طوال أيام المهرجان للفائزين الأوائل.