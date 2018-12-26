حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد تعتمد الابتكار لبلوغ أعلى المراتب

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي أن نظام تصنيف الفعاليات الرياضية يعد مبادرة إماراتية خالصة تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأكيداً لنهج الابتكار الذي تتبناه دبي ومؤسساتها في مختلف المجالات.

بما يتناسب مع أهدافنا وطموحاتنا نحو بلوغ أعلى المراتب ضمن المؤشرات العالمية.

وأضاف سموه أن التميّز في تنظيم الفعاليات الرياضية يضع دبي في واجهة المدن العالمية في هذا المجال. وقال سمو ولي عهد دبي: إن الأثر الإيجابي لتنظيم الفعاليات الرياضية يتجسّد في مردوده الاقتصادي والاجتماعي؛ فقد حقق القطاع الرياضي في الدولة خلال السنوات الماضية نمواً متزايداً عزز من مساهمته كأحد الروافد الاقتصادية.

اقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد: مردود اقتصادي واجتماعي إيجابي لتنظيم الفعاليات الرياضية في دبي