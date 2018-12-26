حمدان بن محمد: التميز يضع دبي في واجهة المدن العالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أن التميز في تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة يمثل إحدى الركائز الأساسية في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، ويضع دبي في واجهة المدن العالمية التي تنظم فعاليات رياضية على جميع المستويات التنافسية والمجتمعية، المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اعتماد سموه نتائج النسخة الرابعة من «نظام تصنيف الفعاليات الرياضية» بدبي للموسم 2017 - 2018، وهو النظام الأول من نوعه في العالم، الذي صممه وأطلقه مجلس دبي الرياضي في 2014 كمبادرة إماراتية رائدة تهدف لتنظيم وتطوير قطاع تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية في دبي، وتحفّز المنظمين على التميز والابتكار في التنظيم لتحقيق أرفع مستويات رضا المشاركين والجمهور، والحصول على أعلى درجات التصنيف.

وقال سمو ولي عهد دبي: «يسعدنا أن يأتي هذا النظام ثماره كمبادرة إماراتية خالصة تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأكيداً لنهج الابتكار الذي تتبناه دبي ومؤسساتها في مختلف المجالات بما يتناسب مع أهدافنا وطموحاتنا نحو بلوغ أعلى المراتب ضمن المؤشرات العالمية، مع تشجيع كافة الأنشطة والفعاليات والمبادرات النوعية ذات المردود الإيجابي على المجتمع، لا سيما تلك المتعلقة بمجال الرياضة التي تُشكّل ممارستها أحد المعطيات الأساسية ضمن معادلة التميز في المجتمعات المتحضرة الساعية إلى ضمان نوعية حياة صحية للأفراد على اختلاف أعمارهم وتوفير المقومات التي تعينهم على ممارسة الرياضة وجعلها جزءاً من حياتهم اليومية».

أثر إيجابي

وأضاف سموه: «الأثر الإيجابي لتنظيم الفعاليات الرياضية له أوجه متعددة أهمها يتجسّد في مردوده الاقتصادي والاجتماعي؛ فقد حقق القطاع الرياضي في الدولة خلال السنوات الماضية نمواً متزايداً عزز من مساهمته كأحد الروافد الاقتصادية، وذلك عبر توفير فرص العمل وتشييد المنشآت الرياضية، وتطوير وإتاحة أماكن ممارسة الرياضة في مختلف المناطق، ولا ينحصر الأثر الإيجابي في الشق الاقتصادي المباشر، لكنه يطال مختلف أفراد المجتمع بما يشكله من حافز على ممارسة الرياضة والنشاط البدني من خلال الأجواء الحماسية التي يعيشها الناس كمشاركين ومتابعين لرياضييهم المفضلين، وهو ما لمسناه في بطولات عديدة وفي مبادرات أطلقناها مثل «تحدي دبي للياقة البدنية» و«الألعاب الحكومية».. وغيرها».

تهنئة

وهنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد الفائزين بأعلى درجات التصنيف، وحضهم وجميع المنظمين على مواصلة العمل والمثابرة للتميز في تنظيم الفعاليات وزيادة أعداد المشاركين فيها عبر نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وأثرها على حياة الفرد والمجتمع، والتحفيز على المواظبة على النشاط الرياضي حتى في أبسط أشكاله وتحويل الرياضة إلى جزء رئيس من الحياة اليومية للناس بتفاوت أعمارهم.

وأكد سموه في تغريدة على موقع سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك للحاصلين على أعلى التصنيفات في «نظام تصنيف الفعاليات الرياضية»، نريد منهم مواصلة التميز في تنظيم الفعاليات الرياضية وزيادة أعداد المشاركين فيها عبر نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وأثرها على حياة الفرد والمجتمع».

نجوم

منحت النسخة الرابعة 4 فعاليات تصنيف 5 نجوم وهي: كأس دبي العالمي للخيول، جولة موانئ دبي العالمية للغولف، طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، و«الألعاب الحكومية»، ونالت 159 فعالية تصنيف 4 نجوم، و25 فعالية تصنيف 3 نجوم، وشهد نظام تصنيف الفعاليات نمواً كبيراً خلال 3 سنوات، وبلغ عدد المنظمين بالنسخة الرابعة 430 مقابل 418 منظماً في «الثالثة» و172 منظماً في «الأولى»

5 نجوم

كأس دبي العالمي للخيول

جولة موانئ دبي العالمية للغولف

طواف دبي

الألعاب الحكومية

عناصر

خطوات التصنيف

تجرى خطوات تصنيف كل فعالية حسب عدة عناصر: مالية، ولوجستية، وتكنولوجية، علاوة على مدى مشاركة المرأة في الفعالية وتوفير الفرصة لأصحاب الهمم ليكونوا جزءاً من الفعالية، ولكل من هذه العناصر نقاط تدخل في احتساب النتيجة النهائية للتصنيف، فيما يتم قياس النمو الاقتصادي للفعالية عبر أرقام تتعلق بتطور السياحة ونمو الأعمال، ولكل منهما نقاط تؤثر في النتيجة، وينطبق الأمر نفسه على النمو الرياضي الذي يتضمن تطور الأداء الفني وارتفاع أعداد المشاركين، فيما يُقاس نمو الفعالية على المستوى الاجتماعي من خلال دورها في تعزيز الروابط بين مختلف أفراد المجتمع، ورفع نسبة سعادتهم كمشاركين ومتفرجين.

81

يتم الحصول على المعلومات الخاصة بتقييم كل فعالية من خلال الأجوبة عن 81 سؤالاً حول مختلف جوانب التنظيم، 54 منها موجهة لمُنظِّم الفعالية، ويشكل وزن إجابتها 66% من النتيجة النهائية، و13 سؤالاً موجهين للجمهور، ويشكل وزن إجابتها 16% من النتيجة النهائية، و14 سؤالاً لفريق المختصين الذي يشكله مجلس دبي الرياضي، ويبلغ وزن إجابتها 18% من النتيجة النهائية.

نسخة

مليون و100 ألف مشارك

شهدت النسخة الرابعة زيادة في عدد المشاركين فوصلت إلى مليون و100 ألف مشارك من مختلف الأعمار والجنسيات، بالإضافة إلى أكثر من 750 ألف متابع لفعاليات النسخة الأولى من مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية 30x30، علماً أن النسخة الثالثة شهدت 465 ألف مشارك.