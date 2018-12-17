عاصفة الألعاب الإلكترونية تهب على المنطقة العربية!

المصدر: إعداد: خالد المهيري

في كل مرة، كان ينهره، ويأمره بغلق الحاسوب وينام يفاجأ به يتحرك تحت الغطاء، ويتهامس بصوت خافت مع الرفاق اكتشف أن ابنه الصغير لا يزال في الملعب عبر هاتفه الذكي، يستكمل المباراة أراد أن يخاويه.. يصادقه ويجاريه فإذا به، يتحول إلى لاعب مع بنيه إنها حقيقة نعيشها الآن.. شئنا أم أبينا!

بعد أن اجتاحت البطولات الإلكترونية - دون هوادة - البيوت العربية، وأصبحت أمراً واقعياً لا مفرّ منه.

في ملف البيان المخصص تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :

تركي الفوزان: لدينا دوري إلكتروني في كرة القدم

علي شرفي: فرص عمل جديدة

هشام الطاهر: نسعى لتأسيس أكاديميات للارتقاء باللاعبين والمدربين

شريف عبد الباقي: 200.000.000.000 دولار حجم سوق الألعاب 2020

شيخ روحه: نواجه الكثير من التحديات

رياضات عابرة للقارات لاتعترف بالمسافات

وحرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا