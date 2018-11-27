حلبة ياس.. محط أنظار العالم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

باتت حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي حديث الناس حول العالم خلال استضافتها لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، في ختام بطولة العالم للفورمولا1 2018، لتثبت الحلبة تفردها وتميزها في عالم سباقات الفورمولا1 خاصة وأن هذا العام صادف الاحتفالات بمرور 10 سنوات على إقامة سباق الفورمولا1 في أبوظبي، وزاده تألقاً وضاعف من قيمته تزامنه مع «عام زايد».

وواصلت حلبة مرسى ياس إبداعها وتألقها مع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، والذي فاز به البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس وذلك للمرة الرابعة في تاريخه التي يعتلي فيها منصة التتويج على أرض الحلبة ليصبح أكثر السائقين الذين نجحوا في الفوز بالسباق في أبوظبي، بالإضافة إلى تتويجها هاميلتون بإنجازه الفريد ولقبه الخامس في بطولة العالم للفورمولا1 بعد أن كان قد حسم اللقب قبلها بجولتين.

وحظيت حلبة مرسى ياس وسباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا1 بإعجاب وإشادة الجماهير والوفود التي حرصت على متابعة السباق والحضور إلى العاصمة أبوظبي في واحد من أكبر الأحداث الرياضية العالمية التي تعزز من مكانة العاصمة على خريطة الرياضة على مستوى العالم، كما حظي السباق بمتابعة الملايين أمام شاشات التلفزيون في مختلف القنوات العالمية.

وظل سباق الفورمولا1 على مضمار الحلبة الوحيد في بطولة العالم الذي يجمع بين النهار والليل في مشهد أعطى السباق المزيد من الإثارة والتشويق، واستمتعت به الحشود الغفيرة التي تابعت السباق والحدث بأكمله على مدار ثلاثة أيام، واصلت خلالها الحلبة إبهارها ورونقها المتميز.

وشهد ختام موسم الفورمولا1 احتفالات مميزة قدمته حلبة مرسى ياس عقب انتهاء السباق أول من أمس، إذ احتفلت العاصمة أبوظبي وحلبة مرسى ياس بختام الموسم الحالي وسط الاستعراضات الجوية التي انطلقت في سماء الحلبة قبل وبعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، حين استعرضت طائرات طيران الاتحاد فوق مضمار السباق قبل الانطلاقة مباشرة عبر الطائرة العملاقة إيرباص A380 بصحبة مقاتلات من فريق الفرسان الإماراتي، والذي رسم صورة رائعة بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، مما نال صيحات الإعجاب وتصفيق الجميع في حلبة مرسى ياس.

وزاد من روعة الحدث مجموعة الفعاليات الترفيهية والعائلية، التي قدمتها الحلبة وبالتزامن مع الاحتفالات بـ«عام زايد»، إذ تزينت الحلبة بشعار «عام زايد» وصور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس وباني نهضة الدولة، وتقديراً واعتزازاً بمرور مائة عام على ميلاده، طيب الله ثراه.

كما أثبتت حلبة مرسى ياس أنها ملتقى النجوم والمشاهير على مستوى العالم والحرص الكبير على الحضور إلى العاصمة أبوظبي لمتابعة السباق من هؤلاء النجوم، سواء من مشاهير السينما أو الغناء أو كرة القدم أو الشخصيات العامة على مستوى العالم، لتنال العاصمة إعجاب الجميع وتؤكد أن هناك العديد من المكاسب الهائلة التي تحققها أبوظبي كل عام كواحدة من أفضل الوجهات على مستوى العالم، وعاصمة للأحداث الرياضية العالمية الكبرى.

4 سائقين في النسخة الحالية توجوا باللقب

4 سائقين ممن شاركوا في بطولة العالم للفورمولا1 هذا الموسم في 2018، من أبطال العالم الذين توجوا باللقب من قبل، وهو أقل عدد من أبطال العالم الذي يشارك في موسم واحد للفورمولا 1 منذ سنوات طويلة.

وشارك في الموسم الحالي من السائقين الذين توجوا ببطولة العالم، البطل الحالي البريطاني لويس هاميلتون بطل 2008 و2014 و2015 و2017 و2018، والإسباني فرناندو ألونسو سائق ماكلارين، والذي حصل على البطولة مرتين من قبل مع رينو 2005 و2006، والألماني سيباستيان فيتيل 4 مرات مع رد بل رينو أعوام 2010 و2011 و2012 و2013، والفنلندي كيمي رايكونن، الذي حقق اللقب مرة واحدة عام 2007 مع فريق فيراري، والذي سيترك الفريق، وينتقل إلى ساوبر الموسم المقبل.

وسيتقلص عدد أبطال العالم المتوجين باللقب في الموسم المقبل 2019، بعد اعتزال فيرناندو ألونسو، ليصبح 3 سائقين فقط ممن اعتلوا عرش الفورمولا1، وهم هاميلتون وفيتيل ورايكونن.