رايكونن يخوض تجاربه مع ساوبر في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

بانتهاء سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، انتهت علاقة الفنلندي المخضرم كيمي رايكونن أكبر سائقي الفورمولا 1 في الجيل الحالي - 39 عاماً - بفريق فيراري الإيطالي العريق وذلك بعد الإعلان عن تمثيل فريق ساوبر في الموسم المقبل.

وسيقود رايكونن سيارة فريق ساوبر الحالية خلال تجارب ما بعد موسم الفورمولا 1 في أبوظبي والمخصصة لاختبارات إطارات بيريللي التي وقعت عقداً جديداً لتزويد سباقات الفورمولا 1 بالإطارات حتى عام 2023.

سماح

وقال فريدريك فاسور مدير فريق ساوبر إن رايكونن بطل العالم موسم 2007 سيسمح له من قبل فريقه الحالي فيراري بالقيادة لصالح ساوبر في يومي التجارب غداً وبعد غد.

وكان رايكونن قد انسحب من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي أول من أمس بعد اللفة السادسة عقب تعطل سيارته نتيجة مشكلة في الطاقة الكهربائية للسيارة مما أوقفها تماماً على مضمار الحلبة.

وأجرى السائق الفنلندي عملية قياس لمقعد سيارة ساوبر في مقر الفريق في سويسرا في شهر سبتمبر الماضي، كما قاد زميله المستقبلي أنطونيو جيوفيناتزي سيارة سي 37 خلال التجارب الحرة الأولى في أبوظبي.

قياس المقعد

وأجرى الفنلندي عمليّة قياس المقعد في معقل الفريق في هينويل في سويسرا في سبتمبر/‏ أيلول، كما قاد زميله المستقبلي أنطونيو جيوفينازي سيارة «سي 37» خلال التجارب الحرّة الأولى في أبوظبي ومن المتوقّع أن يُشارك أيضاً مع الفريق في الاختبارات الأسبوع المقبل.

إحباط

وكان رايكونن قد أكد أنه ليس حزيناً أو يشعر بالإحباط بعد انتقاله من فيراري عقب تواجده مع الفريق لعدة سنوات، مشيراً إلى أنه ليس بالأمر الجديد عليه عندما ترك الفريق مرة من قبل بعد أن توج معه ببطولة العالم عام 2007.