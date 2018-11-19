البرازيل تشكر محمد بن زايد

المصدر: Ⅶ ريو دي جانيرو - البيان الرياضي

عبّر الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة في الإمارات، ولمبادراتها الخيرية في كل المجالات بمختلف دول العالم، وثمّن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتبرع بـ170 ألف دولار لمستشفى السرطان في البرازيل، و20 ألف دولار لفئة الباراجوجيتسو المشاركين في بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو المقامة في صالة كاريوكا أرينا بالقرية الأوليمبية في مدينة ريو دي جانيرو، وسيتم استخدامها في شراء أعضاء صناعية ومقاعد متحركة لأصحاب الهمم.

وأكد جايير بولسونارو، خلال زيارته أمس إلى مقر البطولة، أن البرازيل تربطها علاقات قوية بدولة الإمارات، وأن لديه رغبة أكيدة في تعميق تلك العلاقات، ولا سيما في ظل وجود قواسم مشتركة كثيرة بين الدولتين.

وأوضح أنه يعشق الرياضة ويحب الألعاب القتالية ورياضة الجوجيتسو على وجه التحديد، ويثمّن دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الداعم الأول لهذه الرياضة في العالم، وتوجيهات سموه بتنظيم جولة ريو غراند سلام للجوجيتسو التي كان يتابعها من المدرجات من قبل في السنوات السابقة.

وهنأ جايير بولسونارو اتحاد الإمارات للجوجيتسو واللجنة المنظمة بنجاح النسخة الحالية والتطور المستمر الذي تحققه عاماً بعد عام، وقال: «أكنّ لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً تقديراً كبيراً طوال فترات حياتي، وتربطني بها علاقات قوية، وسبق لي أن زرتها، وأشعر بسعادة بالغة بتطور التبادل التجاري بين البرازيل والإمارات في المرحلة المقبلة، وبالنسبة إليّ شخصياً لدي بعض الاستثمارات في منطقة الخليج وفي الإمارات، وسوف نعمل على تعزيز التواصل المشترك بيننا في المرحلة المقبلة، من أجل توفير الرخاء لشعبينا، وأنتهز هذه الفرصة كي أوجه كلمة إلى القيادة الرشيدة في الإمارات، أعبر فيها عن تقديري لتجربتها الحضارية في تحقيق نهضة قوية لبلادهم خلال فترة وجيزة».

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وصل، مساء أمس، إلى مقر البطولة، مرتدياً زياً رياضياً، وكان في استقباله إبراهيم سالم العلوي، القنصل العام لدولة الإمارات في البرازيل، ويوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو رئيس وفد الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو، وطارق البحري، مدير جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، وولتر ماتس، رئيس الاتحاد البرازيلي ونائبه ماريو سبيري أسطورة الجوجيتسو.

وأشاد ماريو سبيري بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتلك الرياضة في العالم، ودور اتحاد الإمارات في تطويرها.

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