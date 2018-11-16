«أبوظبي غراند سلام» تنطلق من «أرض الأساطير»

المصدر: Ⅶ ريو دي جانيرو - أمين الدوبلي

تنطلق اليوم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث أرض الأساطير، وفي تمام العاشرة صباحاً «الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي»، أقوى جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، وذلك على صالة كاريوكا أرينا في القرية الأوليمبية بالمدينة، وذلك بتنظيم الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو، ومشاركة أكثر من 2400 لاعب ولاعبة من 34 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 70 لاعباً ولاعبة من أندية الإمارات.

وتعُد جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي ستنطلق اليوم، هي الثالثة في النسخة الرابعة من جولات أبوظبي غراند سلام، التي تستضيفها سنوياً 5 مدن، هي: طوكيو «يوليو»، ولوس آنجليس «سبتمبر»، وريو دي جانيرو «نوفمبر»، وأبوظبي «يناير»، ولندن «مارس»، وستنضم لهم مدينة موسكو اعتباراً من الصيف المقبل، من جهتها، رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية قدرها 120 ألف دولار أميركي لأصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات بالجولة، بالإضافة إلى جوائز مالية متباينة أخرى للقاء الأساطير، وأفضل 3 أكاديميات في الترتيب العام للجولة، كما أنه سيتم الاحتفاء بمبادرة «عام زايد» في تلك الجولة، مثلما حدث على مدار جولات النسخة الرابعة في مختلف المدن.

أهمية

كما تحظى الجولة، التي ستقام على مدار 3 أيام، من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة المشاركة، بأهمية كبرى، كونها تضم أبرز المصنفين الأوائل في عالم الجوجيتسو، ومن بينهم أسطورة الجوجيتسو الذي لا يقهر في الوقت الراهن، ايربيث سانتوس، ومواطنته أنا تاليتا، والعملاق ريكاردو أيفانجيليستا، الذي ينافس بقوة على صدارة التصنيف العالمي هذا العام، من أجل الفوز بلقب أفضل لاعب حزام أسود في العالم خلال جائزة أبوظبي العالمية أبريل المقبل، والبولندي أدام وردزينسي، الذي يعد أفضل لاعب في أوروبا، وايزاك براز الملقب بـ«الشرس»، وزميله فيليبو ميلو صاحب الأسلوب الهجومي المميز، والسرعة الفائقة في تنفيذ الحركات.

كفاءة

من ناحيته، أكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، رئيس وفد الإمارات، أن برنامج اليوم يتضمن نزالات للاعبي الحزامين الأبيض والبنفسجي على مدار اليوم، وذلك لفئات البالغين والأساتذة، كما ستبدأ المنافسات في العاشرة صباحاً بتوقيت ريو، ومن المنتظر أن تستمر حتى السادسة مساء، فيما ستسبق النزالات فترة ساعة واحدة لإجراءات الوزن في الصالة، اعتباراً من الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف.

وأضاف البطران: البرنامج الزمني للبطولة بدأ بالفعل أمس من خلال المرحلة الأولى من إجراءات الوزن، التي جرت على أعلى مستوى من الانضباط والتنظيم، واستوعبت أعداداً كبيرة على مدار ساعتين، من الخامسة وحتى السابعة مساء، وأشرف عليها حكام البطولة، الذين يصل عددهم إلى 18 حكماً دولياً، تم اختيارهم بناء على معايير الكفاءة والخبرة، أما نزالات اليوم الثاني، والمقرر إقامتها غداً، سيتم تخصيصها لفئتي الحزامين البني والأسود بالغين وأساتذة في كل الأوزان والأحزمة، التي يتوقع الجميع أن تكون قوية وشرسة، كونها تضم الأكثر خبرة ومهارة وكفاءة من اللاعبين في العالم، أما اليوم الثالث، فسوف يكون للناشئين والبالغين والأساتذة من أصحاب الحزامين الأبيض والأزرق، والأدوار النهائية لفئات الحزامين الأسود والبني، فضلاً عن لقاء الأساطير، الذي سيجمع بين كارينو وبارونا.

البيئة المناسبة

وواصل عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو رئيس وفد الإمارات: نحن سعداء بإقبال أندية الإمارات على المشاركة في هذه الجولة، وما سبقها من جولات، لا سيما في ظل دخول نادي الظفرة بقوة على خط المشاركة، من خلال تسجيله 18 لاعباً، وكذلك أكاديمية آي إف أن تي، التي ستدفع بـ 16 لاعباً، بالإضافة إلى الأندية المعتادة على المشاركة من قبل، وهي العين والجزيرة والوحدة وبني ياس، ونثمّن إدارات تلك الأندية في دعم مساعي لاعبيها للاحتكاك الدولي، واكتساب الخبرات التي تسهم في تطوير المستوى، وتجهيز اللاعبين للمشاركات ضمن عناصر المنتخب الوطني في مختلف التحديات على كافة المستويات القارية والعالمية، وندرك أن الأندية تكمل دور الاتحاد في نشر وتطوير اللعبة، وتتولى توفير البيئة المناسبة لاحتضان الأبطال من بعد تخرجهم من المدارس في المرحلة الأساسية، وندرك كذلك أن دورها يتعاظم في المستقبل لرفد المنتخبات الوطنية بالمواهب والقدرات التي تحتاجها للمنافسة على الميداليات، وصعود منصات التتويج في كل المحافل.

وأضاف البطران: رصيد أبناء الإمارات من الإنجازات في جولات النسخة الرابعة هذا العام، يدعو للفخر، حيث إنهم نجحوا في حصد 45 ميدالية ملونة في جولة طوكيو، بواقع 20 ذهبية، و14 فضية، و11 برونزية، 45 ميدالية ملونة في جولة لوس آنجليس غراند سلام، بواقع 17 ذهبية، و21 فضية، و7 برونزيات، ونتوقع أن نتجاوز الرقم 100 ميدالية في جولة ريو غراند سلام، برغم قوة المنافسة، وصعوبة انتزاع الميداليات من أهم قلاع اللعبة في العالم، وهي مدينة ريو دي جانيرو.

حضور

من جانبه، أوضح طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام، أن البرازيل هي المكان الذي يرغب فيه كل لاعب جوجيتسو في اختبار مهاراته وتحسين خبراته، حيث إن اللاعبين فيها من أفضل الكفاءات في العالم، ولذلك، فإن الأمر مثير حقاً، ليس فقط بالنسبة لنا كمنظمين، ولكن بالنسبة للاعبين أيضاً، كما أنها واحدة من أهم الأسواق الرائجة لتلك الرياضة، وهو الأمر الذي ينعكس بالضرورة على الحضور الجماهيري، الذي نسعد به من كل عشاق اللعبة في هذه المدينة الكبيرة، حيث إن النسخة السابقة شهدت حضور 16 ألف متفرج في صالة المنافسات.

جميع الجنسيات

وأضاف مدير جولات أبوظبي غراند سلام: أبوظبي غراند سلام، تفتح أبوابها لجميع الجنسيات، وسوف تترجم الميداليات إلى نقاط، تضاف إلى رصيدهم في التصنيف العالمي، وتتراوح قيمة الجائزة الممنوحة من 500 إلى 2500 دولار في مختلف الفئات، بما في ذلك الناشئين والبالغين والمحترفين، من الفئات التي تحمل الأحزمة الزرقاء والبنفسجية والبنية والسوداء من الرجال والنساء.

صدارة

تشهد جولة ريو اليوم، منافسة من نوع خاص على النطاق المحلي، بين الجزيرة صاحب الصدارة في جولة طوكيو غراند سلام، والوحدة صاحب الصدارة في جولة لوس آنجليس، وذلك من أجل تعزيز المكانة في السباق على جائزة أفضل نادٍ محلي.

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