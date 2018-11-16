إيربيرت سانتوس: «السجادة الحمراء» أهم أولوياتي

بعد فوزه بذهبية أبوظبي غراند سلام في لوس آنجليس، وذهبية «ملك البساط» فيها أيضاً، التي أقيمت في نفس المدينة شهر سبتمبر الماضي، سيسعى البرازيلي أسطورة الجوجيتسو إيربيرت سانتوس، كعادته، للسيطرة مجدداً على المركز الأول في وزن 94 كغم (الحزام الأسود) بجولة ريو دي جانيرو.

تتويج

وأوضح سانتوس: أنا في حالة جيدة هذا الموسم، ولا توجد لدي إصابات أثناء المعسكر التدريبي، وكما أقول دائماً، لا ترضيني سوى الميداليات الذهبية في جميع المنافسات، وقد حصلت على دفعة معنوية هائلة من الفوز بذهبية «ملك البساط» الصعبة في لوس آنجليس بدون خسارة، وهدفي بالتأكيد أن أتوج بلقب أفضل لاعب في التصنيف العالمي نهاية الموسم، خلال احتفالية اتحاد الإمارات للجوجيتسو، التي تقام على «السجادة الحمراء» في أبريل من كل عام.

مشاركة

وواصل أسطورة الجوجيتسو: استعددت بشكل جيد للبطولة، وتدربت على فترتين بشكل يومي، من أجل المنافسة على المركز الأول بريو دي جانيرو، وأعلم أن المنافسة لن تكون سهلة، خاصة في ظل تأكيد المشاركة من المصنفين الأوائل حول العالم، وفي البرازيل تحديداً، التي تضم أقوى الأساطير، موجهاً الشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الذي يوفر لنا أقوى المنصات وأكبر الجوائز، الذي يتولى تحويل طموحات وأحلام نجوم وأبطال هذه الرياضة في العالم، إلى واقع ملموس بمثل هذه البطولات، التي باتت هدفاً لكل الراغبين في الوصول إلى القمة.