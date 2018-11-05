استقبال «وردي» لمنتخب الكيك بوكسينغ ثالث العرب في دبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

حظيت بعثة منتخب الإمارات للكيك بوكسينغ باستقبال «وردي» أول من أمس في مطار دبي عقب عودتها من الجزائر بكأس المركز الثالث بالبطولة العربية من بين 9 دول استقبل البعثة طارق بن هزيم المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات المدير التنفيذي للاتحاد وعدد من أعضاء الاتحاد وأسر اللاعبين، وأهدى رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ واللاعبون الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدعمهم اللامحدود ورعايتهم للعبة وتوفير كل سبل النجاح ما ساهم في تحقيق تلك النتائج.

ونقل طارق بن هزيم المهيري إلى اللاعبين تهنئة عبدالله سعيد النيادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ خلال استقباله للبعثة مشيداً بالإنجاز العربي وخاصة أن البطولة ضمت نخبة من أبطال العرب، مؤكداً أن الإنجاز سيكون حافزاً للاعبين خلال المشاركات الإقليمية والدولية القادمة، إذ كانت البطولة خير إعداد لهم وخاصة في ظل المنافسة القوية التي شهدتها البطولة. ووجه طارق بن هزيم الشكر إلى أسرة سفارة الإمارات في الجزائر برئاسة يوسف آل علي.

قائمة الأبطال

ظفر بالميداليات الذهبية في البطولة العربية كل من زكريا الجماري، وزن تحت 57 كغم، ومحمد الكثيري، وزن تحت 60 كغم، وعلي الخاجة وزن تحت 79 كغم، وإلياس حبيب علي، وزن تحت 86 كغم، وسيف المهيري، وزن تحت 89 كغم ونال الميداليات الفضية، أمين المعتصم، وزن 71 كغم، ومسعود العبري، وزن 79 كغم، وسعيد القبيسي، وزن 69 كغم، وحقق البرونزيتين إبراهيم الزعابي، وزن تحت 84 كغم، ومحمود السعدي، وزن 71كغم.

وضمت البعثة ياسر سالم الساعدي نائب رئيس الاتحاد، عمر النعيمي المدير الفني، سانيت سميت المدير الفني، أسامة السيد مدرباً، سعيد القبيسي إدارياً، والحكم الدولي راشد الزرعوني.

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