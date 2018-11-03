12 ميدالية لأبطالنا في البطولة العربية للكيك بوكسينغ

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

حقق منتخب الإمارات إنجازاً كبيزاً في البطولة العربية العاشرة للكيك بوكسينغ في الجزائر، بحصده 12 ميدالية ملونة «5 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات»، ونال المركز الثالث في الترتيب العام، وشهد يوسف آل علي سفير الدولة لدى الجزائر تتويج الأبطال.

وفاز بالميداليات الذهبية كل من: زكريا الجماري، وزن تحت 57 كلغم، ومحمد الكثيري، وزن تحت 60 كلغم، وعلي الخاجة، وزن تحت 79 كلغم، وإلياس حبيب علي، وزن تحت 86 كلغم، وسيف المهيري، وزن تحت 89 كلغم.

وعبر عبدالله سعيد النيادي رئيس مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ عن سعادته بالإنجاز، وأشار إلى أن ما يزيد سعادة الاتحاد أن الإنجاز جاء متزامنا مع احتفالات الدولة بيوم العلم.

ترأس بعثة منتخبنا في البطولة ياسر سالم الساعدي نائب رئيس مجلس الإدارة، وضمت عمر النعيمي المدير الفني، سانيت سميت المدرب الدولي، أسامة السيد مدرب الكيك بوكسينغ، سعيد القبيسي إداريا، راشد الزرعوني الحكم الدولي.