«الطرف 80» و«عمان 44» بطلا دبي للتجديف

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

خطف القاربان «الطرف 80» لمالكه الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة علي أحمد احمدوه، والقارب «عمان 44»، بقيادة النوخذة حميد سالم البحري، الأضواء في منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، وأقيم السباق الكبير بالتزامن مع تحدي دبي للياقة (30 دقيقة في 30 يوماً)، حيث شهد مشاركة 50 قارباً، على متنها 550 رياضياً، جسدوا أجمل ملاحم التنافس في أكثر السباقات البحرية إثارة، وعلى مياه قناة دبي المائية، التي احتضنت الفعاليات للمرة الثانية بالقرب من محمية خور دبي للحياة البرية.

صراع

وكان الشوط الأول، الذي حمل اللون الأخضر، قد شهد منذ بدايته منافسة قوية، بعد الأداء القوي للقارب البحريني الجديد، والذي يشارك للمرة الأولى «فيكتوريوس 53»، لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة حمد خالد الرميحي، والذي احتل المركز الثاني مع نهاية السباق، رغم تصدره في البداية، وحل ثالثاً القارب رأس الخيمة 50، لمالكه الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة عبد الرحمن محمد إبراهيم، وشهدت المنافسة في الشوط الثاني، والذي حمل اللون الأزرق، صراعاً ساخناً على مركز الوصيف بين باقي القوارب المشاركة، ليصل القارب الزعابي 8، لمالكه النوخذة سيف حامد سيف الزعابي، إلى خط النهاية، محرزاً المركز الثاني، ومتقدماً على باقي القوارب، حيث احتل قارب شرطة دبي 1، بقيادة النوخذة محمد إسماعيل مشموم الفلاسي المركز الثالث.

تتويج

وعقب نهاية السباق، أقيم احتفال كبير، تم فيه تتويج الأبطال، وزينت أعلام الدولة، التي زادت من روعة المناسبة في مكان الحفل، ليتحول المشهد إلى تلاحم خليجي، مع مشاركة وصعود الأشقاء من سلطنة عمان ومن مملكة البحرين إلى منصة التتويج، لترسم أجمل نهاية للحدث، حيث قام علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات، ومحمد عبد الله الشامسي مدير الدعم المؤسسي في النادي، والمقدم علي عبد الله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط.

تجمّع

وعبَّر علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة النادي، عن سعادته بالنجاح المتواصل الذي سجلته جميع أنشطة وفعاليات النادي في الفترة الماضية، الأمر الذي يبشر بموسم ناجح وفعال، مشيداً بمستوى المنافسة في الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية، وأشاد بالحبالة بمستوى المشاركة، ووصول عدد القوارب إلى 50 قارباً، مرحِّباً بمشاركة قاربي مملكة البحرين الشقيقة، إلى قافلة الحدث، ليتحول إلى تظاهرة خليجية، وتجمع أخوي رائع، تزامن مع تحدي دبي للياقة، في وجود أيضاً الأشقاء من سلطنة عمان.

شكر

ومن جانبه، وجَّه هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات بالنادي، الشكر الجزيل إلى كل المشاركين في إنجاح وتنظيم الفعاليات الرياضية البحرية، التي ينظمها النادي، وفي مقدم تلك الجهات، بلدية دبي، التي وافقت على إقامة الحدث في أجمل الوجهات السياحية في القناة المائية، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، ممثلة في قناة دبي الرياضية، والتي قامت بنقل السباق على الهواء مباشرة، كما أشاد بمستوى المشاركة، والالتزام التام من قِبل المشاركين بالبرنامج الزمني الموضوع للحدث، بداية بإجراءات التسجيل والفحص الفني والتدقيق الإداري، والتي تمت بكل سهولة، الأمر الذي أسهم في نجاح الحدث، في انتظار المزيد من خلال المحطتين المتبقيتين، في موسم سباق التجديف، حيث سيكون الختام مع أغلى البطولات «كأس آل مكتوم».

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