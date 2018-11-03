ثانية جولات التجديف في قناة دبي المائية اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تشهد قناة دبي المائية بداية من الساعة الثالثة عصر اليوم -السبت- منافسات سباق الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2018-2019. حيث يجمع الحدث اليوم 49 قاربا أكملت إجراءات التسجيل الخميس الماضي، حيث من المتوقع أن يجمع السباق ما يزيد على 500 شاب سوف يجسدون لوحة الماضي في أجمل وجهة.

وتشهد الجولة الثانية حدثا استثنائيا بمشاركة قاربين من مملكة البحرين الشقيقة الأول (فيكتوريوس)، لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والثاني (كي اتش كي) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى.

ويعود السباق اليوم إلى نفس المكان الذي شهد قبل أسبوعين إقامة منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما.

فحص فني

وتبدأ إجراءات المشاركة اليوم مبكرا، من خلال استكمال الفحص الفني ثم انعقاد الاجتماع الفني لسحب القرعة، على أن تبدأ الإجراءات الخاصة بالانطلاقة.

ويجمع السباق نخبة من الأسماء وفي مقدتهم قاربا القيادة العامة لشرطة دبي 1 و3 إضافة إلى قوارب النعيمي 22 ورأس الخيمة 28 وشباب المرفأ 34 وشواف 36 ونجد شاطئ دبا 35 ومرسال 21 والقرطاسي 25 ودبي 5 ودبي 51 وعناد 6.

وتشارك في السباق أيضا القوارب وادي حام 88 ووادي حام 99 وعجمان 7 والزعابي 8 وهنيام 9 وثوبان 10 ووادي السيجي 11 وأدنوك 12 وشباب بن ماجد وبرق والعاصفة 37 وأساس 39 ووادي حام 40 والفهيدي 43 وعمان 44 والظافر 49 ورأس الخيمة 27 وجلفار 55 ومزاحم 70 والذهب 66 والذهب 65 ورأس الخيمة 50.

إقبال كبير

وقال هزيم القمزي مدير إدارة السباقات مشرف عام الحدث، إن التظاهرة سوف تشهد إقبالا كبيرا متوقعا من قبل عشاق الرياضات البحرية ومحبي التجديف، مرحبا بمشاركة مملكة البحرين الشقيقة للمرة الأولى عبر القاربين (فيكتوريوس) لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والقارب (كي اتش كي) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى لتتحول البطولة إلى تظاهرة رياضية بحرية خليجية كبيرة بمشاركة قارب عمان 40.

40

شهدت الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما، التي جرت في 12 أكتوبر الماضي تتويج القارب عمان 40 بالمركز الأول للشوط الأول.