هجن الرئاسة تتألق في «إيذاع» الوثبة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

شهد ميدان الوثبة للهجن أمس تألق هجن الرئاسة في منافسات سن الإيذاع لمسافة 5 كلم لهجن أصحاب السمو الشيوخ في إطار تأهيل الوثبة ضمن برنامج موسم سباقات الهجن 2018-2019.

وحلقت «الشاهينية» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون بناموس الشوط الأول للإيذاع الأبكار محليات بعدما تفوقت على منافساتها وحققت المركز الأول مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7.29.06 دقائق، وخطفت «الشاهينية» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري لقب الشوط الثاني للإيذاع مهجنات بتوقيت زمني قدره 7.49.05 دقائق.

وفي أول أشواط الجعدان ظفر «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بناموس المحليات بعد أن حقق توقيتاً زمنياً قدره 7.43.05 دقائق محرزاً المركز الأول، وواصلت هجن الرئاسة تفوقها في السباق التأهيلي بعد أن نجح القعود «شاهين» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في التحليق بناموس الشوط الرابع للجعدان المحليات، وجاء في المركز الأول مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 7:36:08، دقائق، فيما كانت «الشاهينية» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على موعد مع ناموس الشوط الخامس للأبكار المحليات بتوقيت 7.43.02 دقائق.

الشوط السادس

وأهدت «الشاهينية» هجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد بن زيتون المهيري، ناموس الشوط السادس، وحلت في المركز الأول بتوقيت زمني قدره 7.39.05 دقائق، فيما أسفر الشوط السابع عن فوز «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن زيتون المهيري بناموس الشوط وبتوقيت 7.36.03 دقائق.

كما تفوق «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن زيتون المهيري ونال ناموس الجعدان المحليات الشوط الثامن بزمن وقدره 7:36:06 دقائق، وكان الشوط التاسع من نصيب «روعة» لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة المضمر جمعة عتيق الرميثي ونالت ناموس الشوط بزمن قدره 7:40:06 دقائق.

وفي منافسات الفترة الصباحية تنافست المطايا عبر 17 شوطاً لهجن الجماعة، حيث شهدت سن الإيذاع لمسافة 5 كلم لهجن أبناء القبائل منافسة قوية من أجل التوشح بالناموس. وأهدت «نوايا» مالكها أحمد سالم دري الفلاحي ناموس الشوط الأول للأبكار بعد أن احتلت المركز الأول بتوقيت 7.38.9 دقائق، فيما كانت «ثقة» لمنصور الشيبة السبوسي على موعد مع لقب الشوط الثاني للأبكار المهجنات بعدما أنهت الشوط في توقيت قدره 7.35.2 دقائق.

وفي الشوط الثالث للإيذاع الجعدان المحليات استطاع «راهي» لحمد سالم الكتبي خطف المركز الأول متفوقاً على منافسيه، وسجل التوقيت الأفضل في منافسات الفترة الصباحية بتوقيت 7.28.5 دقائق، بينما حلق «السامي» لعلي محمد شفيع بلقب الشوط الرابع للجعدان المهجنات مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 7.34.0 دقائق.

إثارة

تواصلت الإثارة في الشوط الخامس ولم يحسم إلا في اللحظات الأخيرة لمصلحة «محنة» لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي التي قطعت مسافة الشوط في 7.39.9 دقائق.

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