هجن الرئاسة تتألق في سباق التأهيل بالمرموم

المصدر: دبي البيان الرياضي

أقيم على تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة مساء أمس 18 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا وكانت مسافة السباق أربعة كيلومترات، ومضى الشوط الأول لمصلحة هجن الرئاسة التي قدمت (العبية)، وبالمقابل مضى الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات لمصلحة ذات الشعار حيث حققت (ربشة) الناموس.

وتمسكت هجن الرئاسة بالصدارة في ثالث الأشواط للجعدان المحليات (هملول)، وسيطرت السلالة الهملولية على رابع الأشواط للجعدان المهجنات.

وسجلت هجن العاصفة ظهورها في خامس الأشواط للبكار المحليات بواسطة (الشاهينية)، أما (طنجة) لهجن الرئاسة فقد سيطرت على سادس الأشواط للبكار المهجنات، وأضاف (دمعان) لهجن الرئاسة نقطة جديدة. وحققت (دفرة) للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ناموس الشوط التاسع للبكار المحليات، أما الشوط العاشر للبكار المهجنات فقد مضى لمصلحة (ميسورة) بشعار هجن الرئاسة، وأضاف (هملول) نقطة جديدة لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وحقق (الباز) لهجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد ناموس الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات، وأضافت (الشاهينية) نقطة جديدة لهجن العاصفة بالشوط الثالث عشر للبكار المحليات، أما الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات فقد ذهب إلى (مزاج) لهجن الرئاسة، وبالمقابل تصدرت هجن زعبيل الشوط الخامس عشر للبكار المحليات عن طريق (برقة)، أما (مصيحة) لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فقد حققت ناموس الشوط السادس عشر للبكار المهجنات، وكسب (الحذر) المملوك لـهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ناموس الشوط السابع عشر للجعدان المحليات.

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