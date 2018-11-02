«جمايل وحبوب» يتألقان في تأهيلي المرموم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

شهد ميدان المرموم صباح أمس، انطلاقة تحديات الصغار في سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل، ضمن سباقات التأهيل بتحفة الميادين، وذلك من خلال 25 شوطاً لمسافة 3 كم، بمشاركة 1263 مطية.

وتمكنت (جمايل) بشعار غانم حمد مطر حمد المنصوري، من الحصول على ناموس الشوط الأول للحقاقة البكار المفتوح، فيما تصدر (حبوب) لعلي راشد مفتاح الشامسي، الشوط الثاني للحقاقة الجعدان، وفازت (بلا) ملك غانم حمد مطر حمد المنصوري، بالشوط الثالث للبكار المفتوح، وجاء (شاهين) المملوك لسعيد صالح سعيد الجربوعي المري، ليضع بصمته على الشوط الرابع للجعدان، فيما انتزعت (راهية) صدارة الشوط الخامس للبكار، لتهدي مالكها حمد طالب محمد شريم المري، الناموس، وحسم (منذر) لأحمد سعيد بروك الحميري، المركز الأول في سادس الأشواط للحقاقة الجعدان، وجاءت (إنذار) لتهدي مالكها حمد صالح عبد الله حبتور العامري، صدارة الشوط السابع للبكار.

تميُّز

وكان أحمد سعيد بروك الحميري هو البطل في الشوط الثامن للحقاقة الجعدان، عبر (سيّاف)، وكان التميز في تاسع الأشواط للبكار من نصيب (متعبة)، بشعار مبارك محمد بن نصره العامري، بينما حسمت (فزعة) صدارة الشوط العاشر، لمصلحة مالكها أحمد عبد الله الطير العامري، وجاءت (رمز) على رأس البكار في الشوط الحادي عشر، لمالكها فيصل طالب محمد شريم المري، وفاز بختام تحديات الأشواط المفتوحة الحقاقة الجعدان، (الفايز) ملك أحمد سعيد بروك الحميري، وحسمت (الوثبة) الشوط الثالث عشر للبكار للإنتاج، لمالكها محمد خاتم محمد الشامسي، وأبدع (محشوم) في الشوط الرابع عشر، ومنح مالكه سيف عيسى مطر الفلاحي المركز الأول، وظهر شعار حمد حميد محمد العويسي، من خلال الشوط الخامس عشر، بواسطة (هزر)، وفاز بالشوط السادس عشر (المحيط)، لعبد الله مظفر محمد العامري، وتصدرت (طلة)، ملك أحمد سعيد بروك الحميري، الشوط السابع عشر للبكار، وتصدر الشوط الثامن عشر لـ (مشوّق)، المملوك لعبد الله عيسى مطر الفلاحي، وفاز بالشوط التاسع عشر للبكار (بغداد)، لسعيد مظفر محمد العامري، وتصدر الشوط العشرين (شاهين)، لمحسن علي محمد الوهيبي.

حصاد

وحصدت (القصواء) لمحمد بطشان صالح المحامض، الشوط الواحد والعشرين، وفاز (الهلالي) لسيف سالم حبيب الهشامي بالشوط الثاني والعشرين، وتوجت (نهّابة) لمالكها عبد الله مظفر محمد العامري في الشوط الثالث والعشرين، وفازت (مزنة) لمالكها مطر سيف لاحج الهاجري، بالشوط الرابع والعشرين، وأبدعت (ليالي) لأحمد عبد الله محمد سبعين المحرمي، في الشوط الخامس والعشرين.

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