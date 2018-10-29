«دبي الرياضي» يتوّج هافثور أقوى رجل في العالم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

توّج مجلس دبي الرياضي النجم العالمي الآيسلندي هافثور بجورنسون اللاعب والممثل الشهير وأحد نجوم مسلسل صراع العروش «جيم أوف ثرونز» بلقب أقوى رجل في العالم في ختام بطولة «ألتيميت سترونغ مان» الحدث الأكبر والأغلى من نوعه في العالم، والتي أقيمت بدبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، واستضافتها أرينا فندق باب الشمس بمحمية المرموم، وتم بث منافساتها عبر العديد من القنوات العالمية.

وتابع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي منافسات البطولة، رافقه ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وسارة الصايغ مدير إدارة الاتصال والتسويق بالمجلس وغازي المدني مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، إلى جانب الآلاف من المشجعين من مختلف الأعمار والجنسيات، فيما قام بالإشراف على العملية التحكيمية في البطولة إيدي هول السفير العالمي لبطولة «ألتيميت سترونغ مان»، وبطل العالم في سباق سترونغ مان عام 2017.

تنظيم

وقال سعيد حارب: «تزامن تنظيم بطولة ألتيميت سترونغ مان مع انطلاق أول أيام تحدي دبي للياقة البدنية، حيث تحولت مناطق عدة في دولة الإمارات عموما ودبي بشكل خاص إلى مركز لتجمع أقوى أبطال العالم، وكذلك ملتقى عشاق الرياضة والنشاط البدني حيث حرص الجميع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، أو متابعة أفراد عائلاتهم يمارسون الفعاليات المختلفة، وهذا هو هدف القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأكثر نشاطًا وحيوية في العالم».

وأضاف أمين عام مجلس دبي الرياضي: «لقد أصبحت دبي مدينة التحديات الأقوى من نوعها، حيث أعلن المجلس في وقت سابق عن تنظيم سباق ألترا ماراثون الذي سينطلق في محمية المرموم في شهر ديسمبر المقبل والذي سيكون أطول ماراثون صحراوي في العالم، كما تستضيف دبي العديد من بطولات التحدي التي تتنوع ما بين تحدي الثلج والصحراء والوحل، بالإضافة إلى سباق سبارتن العالمي الذي سيقام في منطقة حتا ويواجه فيه المتسابقون تحدي جبال حتا».

فخامة

كما أضفى اختيار أرينا باب الشمس لمسات فخامة على الحدث، حيث يعد المكان من أجمل الأماكن الصحراوية تصميمًا، ما سهل متابعة الجماهير للمنافسات التي تتضمن سحب الشاحنات الثقيلة في أسرع زمن، ومنطقة الأثقال إلى جانب مسرح الحدث الذي تضمن عروضًا فنية وعروضًا في فنون القتال.

وفاز هافثور بلقب أقوى رجل في العالم والجائزة الكبرى بعدما تمكن من رفع وزن 520 كيلوجرامًا والتي مكنته من التغلب على جميع المتسابقين وفي مقدمتهم الأميركي برايان شو الحاصل على عدة ألقاب كأقوى رجل في العالم، ويتمتع بموقع دائم على منصة التتويج في جميع المنافسات ذات المستوى العالمي في رياضة أقوى رجل في العالم، والذي حل في المركز الثاني، فيما حل البولندي ماتيوس كيليسكوفسكي في المركز الثالث.

و تنافس المشاركون في عدة تحديات أخرى منها الرفعة القاتلة بارتفاع 18 بوصة، بالإضافة إلى مجموعة من الضغوطات التي يركض فيها الرياضيون وهم يحملون فوق رؤوسهم سلسلة من الدمبل الضخمة المضغوطة ومحاور عجلات القطارات وقضبان من الفولاذ والدروع الفولاذية الصلبة لتحقيق أسرع وقت، كما تسابقوا في حمل مجسمات ثقيلة على أكتافهم للوصول إلى مسافة محددة.

وعبر الآيسلندي هافثور بجورنسون عن سعادته بالتواجد في دبي والفوز بلقب أقوى رجل في العالم وقال: «أنا سعيد للغاية لفوزي بلقب أقوى رجل في العالم في دبي التي تمنيت أن أزورها منذ فترة، وهذا يعني لي الكثير».

نجم

ويحمل هافثور بجورنسون لقب أقوى رجل في العالم وبطل مسابقة أرنولد الكلاسيكية وأقوى رجل في أوهايو وأوروبا، ويعد أقوى رجل شهده العالم أجمع، وهو نجم سينمائي مشهور حيث شارك في بطولة عدة أفلام سينمائية، كما يعد أبرز الشخصيات المشاركة في المسلسل التلفزيوني الأول في العالم «غيم أوف ثرونز» حيث يمثل شخصية «ذا ماونتن» أو الجبل.

وشارك في البطولة أيضًا الليتواني زيدروناس سافيكاس الذي يعد أحد أكثر اللاعبين خبرة بهذه الرياضة، كما يعد واحداً من أعظم الرياضيين في مسابقة أقوى رجل مع مشاركته في أكثر من 140 مسابقة احترافية، والكندي جان فرانسوا كارون الذي يعد صاحب الرقم القياسي في الحصول على 7 ألقاب متتالية لأقوى رجل في كندا بالإضافة إلى أرقام قياسية عالمية أخرى في قلب السيارات والعجلات، كما شارك الإسكتلندي لوك ستولتمان الذي يحمل لقب أقوى رجل في إسكتلندا منذ خمس سنوات حتى الآن، وأخيه توم ستولتمان، ومعهما السلوفيني ماتجاز بيساك والبريطاني لورنس شاهلايي، والأميركي مارتين ليسيس.

250

بدأت المنافسات بسحب شاحنة وزنها 15 طنًا، ومن ثم انتقل المتسابقون إلى سحب شاحنة تزن 30 طناً من وضعية الثبات، كما قاموا برفع أربع عقبات على رؤوسهم تزن أكثر من 250 كيلوجرام في أقل من 90 ثانية، وتنافس المشاركون على رفع خمسة أحجار أطلس ووضعها فوق حامل مرتفع، ويتراوح وزن كل حجر ما بين 170 إلى 225 كيلوجرامًا والذي يعد أثقل حجر أطلس تم التنافس عليه حتى الآن.

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