المرموم جاهزة لأقوى رجل في العالم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تستعد محمية المرموم بدبي لاستضافة بطولة «ألتيميت سترونغ مان» التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتعد الحدث الأكبر والأغلى من نوعه الذي يتنافس خلاله أقوى 15 رجل في العالم، ويقام بدعم مجلس دبي الرياضي في الثالثة عصر غد الجمعة 26 أكتوبر 2018 في فندق باب الشمس بمحمية المرموم.وأعلن مجلس دبي الرياضي عن اكتمال الاستعدادات لاستضافة الحدث، حيث تم تجهيز ساحة التنافس بكافة التحديات التي سيواجهها المتنافسين للفوز بأغلى لقب في بطولات «سترونغ مان» العالمية، كما تم إعداد أماكن تواجد الجمهور ومنطقة الترفيه العائلية، ومنطقة الطعام وساحة الاستعراضات المصاحبة للبطولة.

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن اكتمال وصول أبطال العالم من المشاركين في البطولة إلى أرض الدولة، واستعدادهم لخوض المنافسات، التي تتضمن التسابق في جر الشاحنات، وجر المركبة بوضعية الأيدي المتشابكة، والرفعة القاتلة بارتفاع 18 بوصة، بالإضافة إلى مجموعة من الضغوطات التي يركض فيها الرياضيون وهم يحملون فوق رؤوسهم سلسلة من الدمبل الضخمة المضغوطة ومحاور عجلات القطارات وقضباناً من الفولاذ والدروع الفولاذية الصلبة لتحقيق أسرع وقت، كما يتسابقون في حمل مجسمات ثقيلة على أكتافهم (يفوق وزنها 600 كغ) للوصول إلى مسافة محددة، ورفع أحجار أطلس التقليدية الخمس من الأرض إلى المنصات في أسرع وقت.

وصول

ووصل مؤخراً هافثور بجورنسون اللاعب والممثل الشهير أحد نجوم مسلسل صراع العروش «جيم أوف ثرونز» الذي يحمل لقب أقوى رجل في العالم وبطل مسابقة أرنولد الكلاسيكية وأقوى رجل في أوهايو وأوروبا، ويعد أقوى رجل شهده العالم أجمع، والذي أعلن في حسابه على الانستغرام أنه سيحتفل بزواجه ويقضي شهر العسل في دبي مع تواجده للمشاركة في البطولة. كما وصل أيضا الليتواني زيدروناس سافيكاس الذي يعد أحد أكثر اللاعبين خبرة بهذه الرياضة، كما يعد واحداً من أعظم الرياضيين في مسابقة أقوى رجل مع مشاركته في أكثر من 140 مسابقة احترافية. وجاء لكسر رقمه القياسي العالمي هذا العام مع أكثر من 228 كغ، ويستعد الأميركي براين شاو للمنافسة على اللقب، حيث إنه من حاصل على عدة ألقاب كأقوى رجل في العالم، ويعد رياضي محترف ومتمرس بطول 6 أقدام ويزن 200 كغ.

وانضم الكندي جان فرانسوا كارون إلى قائمة الواصلين، والذي يعد صاحب الرقم القياسي في الحصول على 7 ألقاب متتالية لأقوى رجل في كندا، كما تواجد الاسكتلندي لوك ستولتمان الذي يحمل لقب أقوى رجل في اسكتلندا منذ خمس سنوات حتى الآن، وأخيه توم ستولتمان، ومعهما السلوفيني ماتجاز بيساك والبريطاني لورنس شاهلايي، والأميركي مارتين ليسيس.

تفاصيل

وأعلن مجلس دبي الرياضي تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في يوليو الماضي وحضره مجموعة من أبطال العالم في بطولات «ألتيميت سترونغ مان» من بينهم ايدي هول السفير العالمي للبطولة وحامل لقب البطولة. وسيكون الدخول إلى البطولة مجانيا للأطفال دون الثانية عشرة، حيث أعدت لهم اللجنة المنظمة منطقة كاملة من الألعاب والعروض الترفيهية تتضمن منتزهاً للتزلج ومسارات العوائق القابلة للنفخ، وصندوق الرياضات الذي يضم الغولف المصغرة، وساحات مخصصة لكرة القدم والرجبي وألعاب «بطل الألتيميت» وبطولة ألعاب قتالية للهواة.

عروض ترفيهية

تتضمن العروض الترفيهية عرضا للمصارعين «جلادييتورز» وراقصي كابوريا والراقصين مع النار، محاربي الكونغ فو من رهبان الشاولين، ومسيرة وعروض الدراجات النارية، كما ستكون عربات الطعام من لاست إكزت لأشهر المطاعم متواجدة على هامش البطولة.