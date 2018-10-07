منتخب الرماية يدشّن مشاركة أصحاب الهمم في «الآسياد 10»

المصدر: جاكرتا - عزالدين جاد الله

يدشن منتخب الرماية مشاركة أصحاب الهمم في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة يمثلون 43 دولة، حيث ستكون ضربة البداية بمسابقة هوائي واقف، بعد أن أكمل المنتخب كافة استعداداته النفسية والبدنية لخوض هذا التحدي، خصوصاً أنه اختبر جاهزيته خلال مشاركته في كأس العالم الأخيرة بفرنسا التي سبقت هذا الحدث القاري المهم، حينما نجح بطلنا الأولمبي عبد الله سلطان العرياني في حصد ذهبية وفضية «المونديال .» ويضم منتخب الرماية اللاعبين:«عبد الله سلطان العرياني، عبد الله سيف العرياني، عبيد الدهماني، عبد الله الأحبابي، سيف النعيمي، سعيد الطنيجي.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

ـــ «الرماية» يدشن مشاركة أصحاب الهمم في «الآسياد»