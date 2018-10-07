«الرماية» يدشن مشاركة أصحاب الهمم في «الآسياد»

المصدر: جاكرتا - عزالدين جاد الله

يدشن منتخب الرماية مشاركة أصحاب الهمم في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة يمثلون 43 دولة، حيث ستكون ضربة البداية بمسابقة هوائي واقف، بعد أن أكمل المنتخب كافة استعداداته النفسية والبدنية لخوض هذا التحدي، خصوصاً أنه اختبر جاهزيته خلال مشاركته في كأس العالم الأخيرة بفرنسا التي سبقت هذا الحدث القاري المهم، حينما نجح بطلنا الأولمبي عبد الله سلطان العرياني في حصد ذهبية وفضية «المونديال». ويضم منتخب الرماية اللاعبين:«عبد الله سلطان العرياني، عبد الله سيف العرياني، عبيد الدهماني، عبد الله الأحبابي، سيف النعيمي، سعيد الطنيجي».

بصمة جديدة

وعلى صعيد بقية فرقنا تواصلت الاستعدادات بقوة حيث خاضت أكثر من حصة تدريبية بجاكرتا ويسود التفاؤل البعثة من أجل ترك بصمة جديدة تعزز الإنجاز الذي تحقق في النسخة الماضية حينما حلق أبطالنا بـ 25 ميدالية بآنشيون الكورية الجنوبية. وتغيب بطلتنا الأولمبية نورة الكتبي عن التواجد في هذا الحدث القاري المهم بسبب الإصابة، والتي حرمت منتخب ألعاب القوى من جهودها خصوصاً أنها بطلة أولمبية صاحبة تجربة في هذا المضمار.

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رفع العلم

على صعيد آخر شهدت القرية الأولمبية ظهر أمس الأول مراسم رفع علم الإمارات، في احتفال تراثي حضره رفيق حكيم عمدة القرية، وعبد الله عبيد الكعبي ممثل سفارة الدولة لدى أندونيسيا، وذيبان المهيري مدير البعثة والدكتور عبد الرزاق بني رشيد، وطلال الهاشمي، محمد عبيد المهلبي أعضاء مجلس إدارة اتحاد أصحاب الهمم، إضافة إلى لاعبي منتخبنا بقيادة محمد خميس والأجهزة الإدارية والفنية. وقام رفيق حكيم عمدة القرية الأولمبية بتكريم منتخب الإمارات بدرع القرية، تسلمه ذيبان المهيري الأمين العام لاتحاد أصحاب الهمم الذي بدوره قدم درع اللجنة البارالمبية الإماراتية إلى العمدة.

متابعة ودعم

من ناحيته أعرب عبد الله عبيد الكعبي عن سعادتهم بالوقوف بجانب المنتخب الوطني لرياضة أصحاب الهمم، وهو يستعد لتمثيل الدولة في الألعاب البارالمبية بجاكرتا، وحرصهم على المشاركة في حفل رفع علم الإمارات في القرية الأولمبية، ويأتي ذلك في إطار حرص السفارة على نجاح هذه المشاركة القارية. وقال:«ظللنا في السفارة نتابع جميع استعدادات المنتخب منذ لحظة وصول البعثة إلى مطار جاكرتا، وإننا لن نألو جهداً من أجل توفير كافة الظروف المناسبة للبعثة، ومساعدتهم للتركيز في مهمتهم الوطنية بالألعاب الآسيوية لأجل تحقيق إنجاز جديد يسعد الشعب الإماراتي.

ثقة كبيرة

ومن جهته قال طلال الهاشمي عضو مجلس إدارة اتحاد أصحاب الهمم:» ثقتنا كبيرة في أصحاب الهمم من أجل السير على درب النجاحات، وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ونتوقع مشاركة إيجابية يكون لها انعكاساتها على وصول لاعبينا ولاعباتنا إلى منصات التتويج. ووصف الهاشمي تحضيرات الفرق المختلفة بالجيدة من أجل المشاركة في هذا الحدث، خصوصاً أن اللاعبين عودونا على التمثيل المشرف وتقديم كل ما عندهم في المشاركات القارية والدولية.

وأشاد الدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا بمستوى التنظيم الذي تحظى به النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، مشيراً إلى أن الجانب الإندونيسي حرص على تذليل كافة العقبات أمام الوفود المشاركة. وقال:«إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة البارالمبية الآسيوية على هامش الدورة تم فيه استعراض آخر مستجدات آسياد جاكرتا». وأضاف:«بعثة منتخبنا تتكون من 87 شخصاً، ونتمنى أن يحقق لاعبونا ما نصبو إليه جميعاً بأن يعتلوا منصات التتويج ويتوجوا بالذهب، وأن يحققوا الأرقام التي تؤهلهم للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال:» إن دول غرب آسيا ستكون متواجدة بقوة في نسخة جاكرتا، مشيراً إلى أن إعادة انتخابه رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا أخيراً، يلقي عليه بالمسؤولية بأن يكون أهلاً لهذه الثقة التي بذل من أجلها الكثير من الجهد.

وأشار إلى أن أصحاب الهمم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل مواصلة مسيرة النجاحات التي حققوها في المحافل القارية والدولية.

تبادل الخبرات

وأكد التونسي رضا سوداني أحد مدربي منتخبنا الوطني لألعاب القوى، أن المشاركة في الألعاب البارالمبية الآسيوية تعد فرصة جيدة للاعبينا الشباب لتبادل الخبرة والاحتكاك مع أبطال عالميين، حيث يقوم حالياً بالإشراف على تدريب لاعبي نادي العين لأصحاب الهمم، أحمد جاسم نواد «15» عاماً، وعبد الله الغافري «16» عاما، مشيراً إلى أن آسياد جاكرتا خير إعداد للاعبين المشاركين في بطولة العالم للشباب التي تستضيفها سويسرا عام 2019.

وقال:«لقد تألق اللاعبان في بطولة العالم للشباب بسويسرا والتي أقيمت العام الماضي حيث حققا مركزاً متقدماً في البطولة العالمية، وقمنا بتحضيرات جيدة قبل دورة جاكرتا حيث غرسنا في اللاعبين حب المنافسة واعتلاء منصات التتويج وروح التحدي.

رعاية

أوضح عبد الله عبيد الكعبي أن سفارة الدولة في جاكرتا تعكف على تقديم كافة أوجه الرعاية والمساعدة اللازمة لكل أعضاء البعثة، خصوصاً أن ثقتنا في أبطالنا من أصحاب الهمم كبيرة.