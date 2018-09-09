تغريم سيرينا وليامز 17 ألف دولار لاتهامها الحكم بالكذب

المصدر: وكالات

دموع وغضب.. وليامز تصف الحَكم بـ"اللص" فخسرت نهائي أمريكا!

باتت نعومي أوساكا أول يابانية تحرز لقب إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزها على الأميركية سيرينا وليامز في نهائي أميركا المفتوحة، الذي شهد جدلا واسعا بين وليامز وحكم المباراة.

وتفوقت ابنة العشرين عاما على منافستها البالغة من العمر 36 عاما، وحاملة 23 لقبا في البطولات الكبرى، تفوقت بنتيجة (6-2 و6-4)، في النهائي الذي أقيم أمس، والذي طغى عليه خلاف وليامز، والحكم كارلوس راموس، والذي بدأ في المجموعة الثانية بعدما وجه إليها تحذيرا على خلفية ملاحظته أنها تتلقى "تعليمات" من المدرجات؛ أي من المنطقة المخصصة لمدربها والمقربين منها.

وزادت وتيرة غضب الأميركية بعدما غرمها الحكم بحذف نقطة من رصيدها في المباراة من جراء قيامها بتحطيم مضربها على أرض الملعب، لتطالبه وهي في حالة غضب ودموع منهمرة بالاعتذار، متهمة إياه بأنه "لص" و"كاذب"، وأنها ستحرص على ألا يدير أيا من مبارياتها المقبلة.

وعند هذا الحد، قام الحكم بمعاقبة وليامز للمرة الثالثة، وهذه المرة بغرامة شوط كامل، ما منح أوساكا التقدم (5-3)، وجعلها على بعد شوط واحد من الفوز بالمباراة وإحراز اللقب، وهو ما نجحت فيه.

وبخسارتها نهائي أميركا المفتوحة، تكون وليامز قد فشلت للمرة الثانية في معادلة الرقم القياسي المطلق لعدد ألقاب البطولات الكبرى، الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24)، وذلك بعدما خسرت أيضا في يوليو الماضي نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية أمام الألمانية أنجيليك كيربر.

إلى ذلك، قال الاتحاد الأميريكي للتنس اليوم الأحد إنه فرض غرامة على سيرينا وليامز تبلغ 17 ألف دولار بسبب انتهاك اللوائح خلال نهائي بطولة أميركا المفتوحة.

وفرضت إدارة الحكام في البطولة غرامة على اللاعبة الأولى عالميا سابقا قدرها عشرة آلاف دولار على سيرينا بسبب "الاهانة اللفظية" التي وجهتها إلى راموس وأربعة آلاف دولار لتحذيرها عقب الحصول على نصيحة تدريبية وثلاثة آلاف دولار بسبب القاء المضرب.

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