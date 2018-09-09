اليابانية أوساكا تطيح بـ ويليامز وتتوّج بلقب (فلاشينج ميدوز)

المصدر: د ب أ

توجت اليابانية نعومي أوساكا بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) اليوم السبت.

وفجرت أوساكا مفاجأة كبيرة وفازت في المباراة النهائية على الأميركية سيرينا ويليامز بمجموعتين دون رد بواقع 6 /2 و6 /4.

وحصدت أوساكا بذلك أول لقب لها في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى وحققت إنجازا تاريخيا لبلادها، حيث باتت أول لاعبة يابانية تفوز بلقب إحدى بطولات "جراند سلام".

وتأهلت سيرينا وليامز المصنفة 17 للبطولة للدور النهائي بالفوز على اللاتفية أنستازيا سيفاتسوفا 6 / 3 و6 / صفر، فيما فازت أوساكا في المربع الذهبي على الأمريكية ماديسون كيز 6 / 2 و6 / 4.