«أبوظبي 35» بطل الزمن في «إيفيان»

المصدر: إيفيان - البيان الرياضي

ضمن زورق أبوظبي 35، بقيادة أريك ستارك، الانطلاق من المركز الأول اليوم بالسباق الرئيس لجائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة في إيفيان، الجولة الثالثة من بطولة العالم «فورمولا 1»، بعد تحقيقه أمس سباق أفضل زمن، وقدره 51,17 ثانية، في حين أحرز زورق أبوظبي 5، بقيادة ثاني القمزي، المركز الثالث، بزمن قدره 51,46 ثانية، وحل «أبوظبي 6»، بقيادة شون تورنتي سابعاً.

وبهذه النتيجة، تصدر فريق أبوظبي أيضاً الترتيب العام للسرعة، بوصول زورق أبوظبي 35 إلى النقطة رقم 40 في منافسات أفضل زمن، مع نهاية الجولة الثالثة. وتتنافس زوارق أبوظبي وزورقا «فيكتوري» اليوم، للفوز بلقب الجولة الثالثة لمونديال «فورمولا 1».

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